Первые две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области

ТАСС, 5 апреля. Первые две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа умерли в Нижегородской области. У женщин выявили несколько хронических заболеваний, сообщается на сайте правительства региона.

"У обеих пациенток был верифицирован коронавирус, но они имели серьезные хронические заболевания, в частности, хроническую почечную недостаточность, сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца. У одной из них с 2014 года в качестве меры поддержки был назначен диализ. Коронавирус спровоцировал осложнение этих заболеваний", - приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

В сообщении отмечается, что "изначально были установлены контакты этих пациентов и приняты все необходимые профилактические меры".

Всего в области заражение новой коронавирусной инфекцией подтверждено у 47 человек, из них выписаны четверо.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 60 тыс. смертельных исходов. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.