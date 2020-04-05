В Махачкале создали центр поддержки учителей по вопросам дистанционного обучения

МАХАЧКАЛА, 5 апреля. /ТАСС/. Центр методической поддержки учителей по сопровождению дистанционного обучения создали в Махачкале. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье начальник управления образования Махачкалы Вадим Дибияев.

"С 6 апреля в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией школы Махачкалы переходят на реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. За последние несколько дней мы провели подготовительную работу по переходу к дистанционному образованию. Так, на базе городского управления образования создали центр методической поддержки учителей по сопровождению дистанционного обучения и организовали работу горячих линий", - сказал Дибияев.

По его словам, в новом центре "По одному из этих номеров будет предоставляться информация и проводиться консультации по вопросу координации и поддержки руководителей наших образовательных организаций и учителей, по второму номеру - консультации по дистанционному обучению для родителей и их детей", - пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что школы Махачкалы "готовы к переходу на "удаленку", которая является важной мерой в сегодняшних условиях, и благодаря таким технологиям, готовности учителей к оперативному их освоению, а также самодисциплине учащихся учебный год будет завершен успешно".

"Переход в онлайн-режим всего образовательного процесса - совершенно новая для всех нас форма работы, хотя элементы "удаленки" использовались в наших школах и ранее. Поэтому мы каждый день намерены стараться совершенствовать ее - будем ежедневно проводить мониторинг дистанционного обучения в школах, чтобы выявлять возникающие проблемы и устранять их. В этом деле нам очень важны будут замечания и предложения родителей учащихся, потому что нам всем важно качество знаний, которые будут получать наши дети на "удаленке", - заключил Дибияев.

В Махачкале 70 действующих школ, в них обучаются более 85 тыс. детей.