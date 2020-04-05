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Пандемия коронавируса нового типа
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Бориса Джонсона госпитализировали для проведения анализов из-за заражения коронавирусом

В канцелярии главы правительства Великобритании отметили, что это сделано из предосторожности, поскольку у премьер-министра спустя десять дней сохранились симптомы инфекции
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон AP Photo/Kirsty Wigglesworth
Описание
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© AP Photo/Kirsty Wigglesworth

ЛОНДОН, 5 апреля. /ТАСС/. Британский премьер-министр Борис Джонсон госпитализирован для проведения анализов в связи с заражением коронавирусом. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении канцелярии главы правительства.

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"По совету своего врача премьер-министр сегодня вечером был госпитализирован для проведения анализов. Это сделано по соображениям предосторожности, так как симптомы коронавируса сохраняются у премьер-министра спустя десять дней после того, как его анализы на коронавирус оказались положительными", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.

Телеканал Sky News в связи с этим подчеркивает, что 55-летний Джонсон продолжает руководить страной. В случае его нетрудоспособности эти обязанности должны перейти главе МИД Доминику Раабу.

Помимо Джонсона коронавирусом заразились принц Уэльский Чарльз и глава Минздрава Мэтт Хэнкок - они уже выздоровели. Неделю провел дома с подозрением на инфекцию и глава Минобороны Бен Уоллес, также уже объявивший о выздоровлении. В самоизоляции по-прежнему находятся британский министр по делам Шотландии Алистер Джек, главный санитарный врач Англии Крис Уитти и главный советник премьера Доминик Каммингс.

Сам же Джонсон в пятницу сообщил о том, что у него сохраняются симптомы заболевания. Позже его невеста Кэрри Симондс, находящаяся на позднем сроке беременности, заявила, что перенесла заболевание, вызываемое новым коронавирусом.

По последним данным, число умерших в Великобритании пациентов с коронавирусом за сутки увеличилось на 621, достигнув 4 934, а число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в стране приблизилось к 48 тыс.

 

Теги
ВеликобританияДжонсон, БорисПандемия коронавируса нового типа
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