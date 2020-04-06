Дагестан получит более 1 млн медицинских масок, перчаток и бахил в ближайшее время

МАХАЧКАЛА, 6 апреля. /ТАСС/. Республика Дагестан получит 800 тыс. медицинских масок и по 200 тыс. медицинских перчаток и бахил, их поступление в регион ожидается на следующей неделе. Об этом сообщил замминистра промышленности и энергетики Дагестана Батыр Эмеев в воскресенье на заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Дагестана в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

"На следующей неделе мы ожидаем поставки 400 тыс. медицинских масок, 1 тыс. противочумных костюмов, 3 тыс. дезинфицирующих средств, 3 переносных тепловизоров", - приводятся на сайте правительства Дагестана слова Эмеева.

Он также сообщил, что к концу недели ожидается поступление 300 инфракрасных термометров, 2 тыс. одноразовых халатов, 200 тыс. перчаток и 200 тыс. бахил. "Каждый день в республику уже поступают 10 тыс. марлевых масок. Кроме того, в республику дополнительно поступят еще 400 тыс. медицинских масок по линии МЧС", - добавил замглавы Минпромэнерго республики.

Власти Дагестана с 1 апреля ввели режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Соответствующий указ подписал глава региона Владимир Васильев 31 марта.

По данным Минздрава Дагестана, на сегодня в республике 25 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, в их числе семеро детей, младшему из которых всего три года.