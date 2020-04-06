{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дагестан получит более 1 млн медицинских масок, перчаток и бахил в ближайшее время

В регион также поступят 300 инфракрасных термометров, 2 тыс. одноразовых халатов, и 3 тыс. дезинфицирующих средств

МАХАЧКАЛА, 6 апреля. /ТАСС/. Республика Дагестан получит 800 тыс. медицинских масок и по 200 тыс. медицинских перчаток и бахил, их поступление в регион ожидается на следующей неделе. Об этом сообщил замминистра промышленности и энергетики Дагестана Батыр Эмеев в воскресенье на заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Дагестана в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

"На следующей неделе мы ожидаем поставки 400 тыс. медицинских масок, 1 тыс. противочумных костюмов, 3 тыс. дезинфицирующих средств, 3 переносных тепловизоров", - приводятся на сайте правительства Дагестана слова Эмеева.

Он также сообщил, что к концу недели ожидается поступление 300 инфракрасных термометров, 2 тыс. одноразовых халатов, 200 тыс. перчаток и 200 тыс. бахил. "Каждый день в республику уже поступают 10 тыс. марлевых масок. Кроме того, в республику дополнительно поступят еще 400 тыс. медицинских масок по линии МЧС", - добавил замглавы Минпромэнерго республики.

Власти Дагестана с 1 апреля ввели режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Соответствующий указ подписал глава региона Владимир Васильев 31 марта.

По данным Минздрава Дагестана, на сегодня в республике 25 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, в их числе семеро детей, младшему из которых всего три года.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестан
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Марокко число заразившихся коронавирусом превысило 1 тыс.
От осложнений, вызванных коронавирусом, в стране умерли 70 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС