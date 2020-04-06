В Госдуме планируют ужесточить контроль за НКО с иностранным финансированием

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Члены комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений готовят законодательные меры по усилению контроля за НКО с иностранным финансированием, которые планируется принять до конца весенней сессии нижней палаты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комитета.

"Если говорить об НКО, получающих иностранное финансирование, то новые ограничительные меры находятся в стадии разработки. Они будут обнародованы позже. Скорее всего, они будут включать запрет на деятельность филиалов иностранных НКО. Также будет ужесточен контроль за использованием иностранных средств на неполитическую деятельность. Такие НКО по закону не являются иноагентами, так как не занимаются политической деятельностью", - сказал собеседник агентства.

По его словам, среди готовящихся ограничений - предварительное согласование Минюстом всех образовательных программ НКО, получающих деньги из-за рубежа. "Образовательную деятельность можно вести по-разному: можно учить, как проводить несогласованные митинги под флагом обучения праву и т.п. Поэтому все программы НКО, получающих иностранное финансирование, должны получать предварительное согласование, - пояснили в пресс-службе. - Это одна из мер, конечно же. Меры коснутся не только образовательных программ НКО. Контроль продолжит осуществлять Минюст". Там уточнили, что Минюст и Росфинмониторинг уже направили в комитет свои предложения.

Полный пакет законодательных мер, отметили в комитете, планируется анонсировать по окончании их разработки. "Обнародуем, когда будут готовы к внесению [в Госдуму]. Должны до конца сессии принять, но это будет зависеть от того, когда нас вернут в обычный режим работы", - заключил собеседник ТАСС.

Существующие ограничения

Резонансный закон об НКО - иностранных агентах был принят летом 2012 года. Он обязывает организации, занимающиеся политической деятельностью и получающие финансирование из-за рубежа, принимать статус иностранных агентов с последующим занесением в специальный реестр. Такие НКО должны раз в полгода представлять отчет о своей деятельности и персональном составе руководящих органов, раз в квартал - документы о целях расходования денежных средств и использовании иного имущества, а также ежегодно проходить аудиторское заключение. Также раз в полгода они должны размещать в интернете или предоставлять в СМИ отчет о своей деятельности. За нарушение указанных требований законодательством предусмотрены административные штрафы, за злостное уклонение - уже уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

В 2017 году был принят закон о СМИ-иноагентах. На них распространяются те же требования, что и на НКО - иностранных агентов. В конце 2019 года документ был расширен на физических лиц. Нарушение порядка деятельности СМИ-иноагентов влечет за собой административные штрафы: для граждан - до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - до 100 тыс. рублей, а для юридических лиц - до 1 млн рублей.