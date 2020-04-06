МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Сотрудники больницы в Нью-Йорке напали на съемочную группу ВГТРК во время интервью с врачом, рассказывавшим о ситуации с коронавирусной инфекцией в городе. Об этом сообщил собственный корреспондент ВГТРК Валентин Богданов. Сюжет был показан в воскресенье в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1".

Богданов брал интервью у Ираклия Бузиашвили - одногруппника главного врача медицинского центра в Коммунарке Дениса Проценко. Во время беседы к съемочной группе подбежали сотрудники больницы и прервали интервью.

"Закончить нам не дали. Человек в халате и маске вернулся с подмогой. Пытаясь заставить замолчать нашего собеседника, в буквальном смысле атаковал нашу съемочную группу. Ни о каком соблюдении первой поправки к американской конституции, как и о соблюдении социальной дистанции, нет и речи", - сообщил журналист.