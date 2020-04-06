Министр здравоохранения Шотландии ушла в отставку из-за нарушения карантина

ЛОНДОН, 6 апреля. /ТАСС/. Министр здравоохранения Шотландии Кэтрин Калдервуд ушла в отставку после того, как ее уличили в нарушении карантина, введенного в Соединенном Королевстве из-за пандемии. Об этом чиновница объявила в распространенном в воскресенье вечером заявлении.

"Я глубоко сожалению по поводу тех действий, которые я совершила, и ошибок, которые я сделала. Первый-министр [Шотландии Никола Стерджен] и я провели разговор этим вечером и сошлись во мнении, что оправданное внимание к моему поведению рискует стать отвлекающим фактором от чрезвычайно важной работы, которую делает правительство и медицинский персонал для того, чтобы вывести страну из этой коронавирусной пандемии", - сообщила Калдервуд.

Причиной, вынудившей регионального министра уйти в отставку, стали субботние газетные публикации, в которых были распространены фото Калдервуд в загородном доме с семьей в самый разгар карантина, введенного в стране 23 марта. Согласно действующим правилам, людям разрешено покидать место постоянного проживания лишь для того, чтобы добраться до работы, купить продукты или лекарства, сходить ко врачу, заняться спортом. Калдервуд же, как выяснилось, как минимум дважды ездила в дом, расположенный в часе езды от Эдинбурга, где она живет и работает.

Чиновница, которая ранее сама выступала за жесткий карантин, признала, что поступила неправильно.

По последним данным, число умерших в Великобритании пациентов с коронавирусом за сутки увеличилось на 621, достигнув 4 934, а число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в стране приблизилось к 48 тыс.