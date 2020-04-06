Трамп назвал хорошим признаком снижение смертности из-за коронавируса в штате Нью-Йорк

ВАШИНГТОН, 6 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает хорошим признаком снижение темпа прироста числа летальных исходов из-за нового коронавируса в штате Нью-Йорк. Об этом глава государства заявил в воскресенье на брифинге в Белом доме.

"Впервые за сутки в Нью-Йорке умерло меньше, чем в предыдущий день. Возможно, это хороший знак", - предположил Трамп, отметив также сокращение числа госпитализаций в штате Нью-Йорк.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо сообщил в воскресенье, что на территории штата число новых случаев заражения коронавирусом за сутки составило 8 327, их общее число достигло 122 031. Количество смертей выросло с 3 565 до 4 159. 2 апреля было подтверждено 562 смерти, 3 апреля - 630, а 4 апреля - 594. "Этот показатель снижается впервые [в штате]", - отметил губернатор.

Трамп в ходе брифинга допустил, что плавучий госпиталь ВМС США Comfort, прибывший в понедельник в гавань Нью-Йорка для помощи в борьбе с распространением инфекции, начнет принимать на борт пациентов, у которых выявлен коронавирус. "Похоже на то, что мы будем использовать его для этого в большей степени. Он [Comfort] предназначался для людей с другими проблемами со здоровьем", - сказал президент США.

Ранее в пятницу губернатор Куомо, отвечая на вопрос о том, почему прибывший в гавань Нью-Йорка плавучий госпиталь принял мало пациентов, отметил, что этот госпиталь предназначен для тех, кто не заражен коронавирусом. "Они не хотели бы брать на борт пациентов с коронавирусом, поскольку потом весь плавучий госпиталь пришлось бы дезинфицировать", - пояснил он.

Ситуация с количеством новых случаев заражения коронавирусом в главных очагах заболевания на территории США, согласно предварительным наблюдениям, постепенно стабилизируется, отметил Трамп.

"Мы надеемся, что наблюдаем выравнивание (кривой количества новых случаев заражения - прим. ТАСС) в самых главных очагах. Так что посмотрим, мы увидим это в следующие несколько дней. Посмотрим, что получится", - сказал он.

"Мы начинаем видеть свет в конце тоннеля. И, надеюсь, в не столь отдаленном будущем мы будем очень гордиться работой, которую мы все проделали", - добавил Трамп.

В начале апреля глава вашингтонской администрации прогнозировал, что в связи с распространением нового коронавируса предстоящие две недели будут для США очень тяжелым периодом, однако выражал надежду на то, что потом страну ждет "свет в конце тоннеля".

США вышли на первое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 335,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. При этом 9 562 человека умерли, выздоровели 17 266 пациентов.