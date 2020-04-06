МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ с функциями расшифрования аудио в текст и возможностью создавать ботов. Об этом ТАСС рассказали в компании.

ICQ был создан израильской компанией Mirabilis в 1996 году и в "нулевых" стал одним из самых популярных средств общения в Рунете. В 2010 году после смены нескольких владельцев ICQ перешел к Mail.ru Group. Спустя 10 лет компания решила обновить мессенджер и дала ему новое имя - ICQ New. Особенностью новой программы стали искусственный интеллект, новый интерфейс и визуальный стиль, отмечают в Mail.ru Group.

Одна из функций ICQ New - система быстрых ответов Smart Reply, созданная при помощи ИИ. Нейросеть подсказывает пользователю готовые ответы в виде коротких фраз или стикеров, исходя из контекста диалога. Если человек набирает сообщение самостоятельно, мессенджер предложит варианты замены слова, фразы или эмодзи на выразительный стикер.

ICQ New умеет автоматически превращать аудио в текст. Кроме того, в мессенджере увеличено максимальное число участников групповых звонков до 30 человек, появилась возможность создавать групповые чаты на десятки тысяч собеседников и заводить каналы.

В ICQ New также есть платформа для создания ботов: программисты смогут автоматизировать свою работу или поучаствовать в развитии сервиса, добавив полезные функции для других пользователей.

С точки зрения безопасности, теперь пользователи могут запрещать звонить и добавлять себя в группы. Номер телефона пользователя скрыт от незнакомых людей, даже если они состоят в одной группе. Для дополнительной защиты в ICQ New можно включить PIN-код, который нужно вводить при открытии приложения.