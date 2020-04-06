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В Гидрометцентре назвали регионы, в которых ожидаются заморозки

В Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, на Ставрополье, в Краснодарском крае и в Поволжье будет до минус 4 градусов

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Заморозки до минус 4 градусов ожидаются с понедельника в Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, на Ставрополье, в Краснодарском крае и в Поволжье. Тепло вернется в эти регионы лишь к четвергу, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Заток холодного воздуха приведет к тому, что и в Волгоградской, и Астраханской областях вполне вероятны заморозки. Это касается и Ставрополья, и востока Краснодарсого края, и Ростовской области", - сказал он.

По словам Вильфанда, заморозки также придут и в Поволжье. Связано это с антициклоном - данные регионы будут находиться на его периферии, где будет происходить перемещение холодных масс.

"Заморозки будут до минус 4 градусов. Но к четвергу все существенно изменится - там опять потеплеет", - отметил метеоролог.

Теги
РоссияКраснодарский крайРостовская областьСтавропольский крайАстраханская областьВолгоградская область
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