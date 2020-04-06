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Ростех создал национальную противопожарную систему для мест массового скопления людей

Ее планируют внедрить до конца 2020 года

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Ростех создал национальную противопожарную систему для мест массового скопления людей и намерен внедрить ее до конца года, сообщил ТАСС гендиректор входящей в госкорпорацию "РТ-Инвест" Андрей Шипелов.

Разработкой занимались компании Ростеха и "МТВ" Матиаса Варнига, управляющего директора Nord Stream 2 AG.

"Система "Прометей" в целом готова к внедрению. Окончательное заключение даст специальная рабочая группа до конца первого полугодия 2020 года, после чего цифровую платформу можно будет масштабировать на всей территории страны", - сказал Шипелов. Он уточнил, что госкорпорация планирует внедрить систему во втором полугодии этого года.

Шипелов подчеркнул, что система разрабатывается на средства частных инвесторов и не потребует финансирования со стороны государства, а также создана с использованием только российского программного обеспечения.

О системе

По словам главы "РТ-Инвест", система может использоваться во всех заведениях, где предусмотрена система пожаротушения, - от торговых центров и ресторанов до образовательных учреждений. Комплекс будет собирать в единую базу данные о всех объектах и системах противопожарной защиты, в режиме реального времени мониторить их состояние и соблюдение противопожарного режима, прогнозировать риски возникновения возгораний, а также направлять сигнал о проблемах как собственникам объектов, так и МЧС.

Также она будет вырабатывать рекомендации по эвакуации при пожаре и составлять противопожарный рейтинг объектов, который будет доступен с помощью бесплатного мобильного приложения. На устройства пожарной автоматики будут наноситься "умные метки", что позволит как следить за состоянием устройств, так и бороться с контрафактной продукцией, добавил Шипелов.

Вместе с тем, по словам Шипелова, о стоимости таких услуг говорить пока рано.

"Могу сказать, что базовый функционал для многих организаций и граждан мы планируем предоставлять на безвозмездной основе", - сказал он. Также возможно будет подключение платных сервисов.

Разработкой платформы "Прометей" занимается созданная в 2019 г. "Фортес Про". Ее акционеры - ООО "РТ-Инвест Финанс", контролируемое АО "РТ-Инвест" ("дочка" Ростеха и АО "МТВ Пожарная безопасность", входящая в холдинг МТВ (40% в холдинге владеет Маттиас Варниг - управляющий директор компании Nord Stream 2 AG.).

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