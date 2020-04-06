В Белом доме назвали воодушевляющим улучшение ситуации с COVID-19 в Италии и Испании

ВАШИНГТОН, 6 апреля. /ТАСС/. Улучшение ситуации с коронавирусом в Италии и Испании внушает надежду и властям Соединенных Штатов, что количество новых случаев заражения в главных очагах заболевания на территории страны будет постепенно снижаться. Об этом заявила в воскресенье на брифинге координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс.

"Воодушевляющие признаки в Италии и Испании, где <...> наконец-то количество новых случаев заражения и смертей снижается, дает нам надежду на то, что таким может быть развитие ситуации и у нас", - сказала она.

По ее словам, санитарные ограничения, введенные властями этих стран, начали давать результат.

"Мы действительно можем видеть, что это начинает работать, и мы очень надеемся, что в течение следующей недели, хотя количество заражений и число людей, которые потеряют свои жизни из-за этой болезни, будет расти, мы надеемся увидеть стабилизацию [количества] случаев в крупных городских агломерациях, где вспышка началась несколько недель назад", - добавила Биркс.

США сейчас находятся на первом месте в мире по числу случаев заражения коронавирусом. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в стране зафиксировано более 335 тыс. случаев заражения коронавирусом. 9 619 человек умерли, выздоровели 17 448 пациентов.