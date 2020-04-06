{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Белом доме назвали воодушевляющим улучшение ситуации с COVID-19 в Италии и Испании

Координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс выразила надежду, что США тоже ждет снижение числа инфицированных

ВАШИНГТОН, 6 апреля. /ТАСС/. Улучшение ситуации с коронавирусом в Италии и Испании внушает надежду и властям Соединенных Штатов, что количество новых случаев заражения в главных очагах заболевания на территории страны будет постепенно снижаться. Об этом заявила в воскресенье на брифинге координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс.

"Воодушевляющие признаки в Италии и Испании, где <...> наконец-то количество новых случаев заражения и смертей снижается, дает нам надежду на то, что таким может быть развитие ситуации и у нас", - сказала она.

По ее словам, санитарные ограничения, введенные властями этих стран, начали давать результат.

"Мы действительно можем видеть, что это начинает работать, и мы очень надеемся, что в течение следующей недели, хотя количество заражений и число людей, которые потеряют свои жизни из-за этой болезни, будет расти, мы надеемся увидеть стабилизацию [количества] случаев в крупных городских агломерациях, где вспышка началась несколько недель назад", - добавила Биркс.

США сейчас находятся на первом месте в мире по числу случаев заражения коронавирусом. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в стране зафиксировано более 335 тыс. случаев заражения коронавирусом. 9 619 человек умерли, выздоровели 17 448 пациентов.

Теги
СШАИспанияИталияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Названы регионы с самыми высокими расходами жителей на еду
В лидерах - Ингушетия, Дагестан, Чукотка и Смоленская область
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС