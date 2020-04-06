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Пандемия коронавируса нового типа

В США выявили первый в мире случай заражения тигра коронавирусом

Специалисты не исключают, что животное могло заразиться от сотрудника зоопарка
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© AP Photo/Bikas Das, архив

ТАСС, 6 апреля. Тест на коронавирус у самки тигра, содержащейся в Бронксском зоопарке в Нью-Йорке, дал положительный результат. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье Обществом сохранения диких животных (WCS).

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"У Нади, четырехлетней самки малайского тигра, был обнаружен коронавирус. У нее, ее сестры Азул, двух амурских тигров и трех африканских львов наблюдается сухой кашель, ожидается, что все они поправятся, - говорится в пресс-релизе. - Мы провели тест [на коронавирус] кошке в качестве меры предосторожности".

В зоопарке заверили, что, несмотря на снижение аппетита, состояние указанных животных удовлетворительное, они находятся под присмотром ветеринаров.

Национальная лаборатория ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства США также подтвердила наличие коронавируса у тигрицы. Как говорится в ее распространенном заявлении, это первый известный в мире случай инфицирования тигра новым коронавирусом. Представители лаборатории заявляют, что животное, вероятно, заразилось от сотрудника зоопарка.

Ранее в электронной библиотеке bioRxiv была опубликована научная статья, в которой говорится, что китайские биологи проследили за тем, какое действие коронавирус нового типа оказывает на различных домашних животных. Ученые пришли к выводу, что он не поражает свиней, собак, кур и уток, но при этом им способны заразиться кошки воздушно-капельным путем.

США вышли на первое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 335,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. При этом 9 562 человека умерли, выздоровели 17 266 пациентов.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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