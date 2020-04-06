Генсек ООН заявил о вспышке насилия в семьях в условиях карантина

ООН, 6 апреля. /ТАСС/. Мир столкнулся со вспышкой домашнего насилия в отношении женщин после введения во многих государствах карантинных мер в связи с эпидемией коронавируса. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

"Мы знаем, что изоляция на дому и карантин необходимы для преодоления коронавируса, - отметил глава организации. - Но в результате женщины могут оказаться в ловушке с партнерами, склонными к жестокому обращению". "В последние недели по мере усиления экономического и социального давления и страха мы становимся свидетелями ужасающей глобальной вспышки насилия в семье", - подчеркнул он.

По словам Гутерриша, в некоторых странах удвоилось число женщин, обращающихся в службы поддержки. В то же время, продолжил он, медицинские учреждения и полицейские службы перегружены и испытывают нехватку персонала.

В этом контексте генсек ООН призвал все правительства "включить положения о предотвращении насилия в отношении женщин и возмещении ущерба, причиненного в результате такого насилия, в свои национальные планы борьбы с коронавирусом в качестве одной из основных частей". В качестве необходимых мер он предложил увеличить ассигнования для некоммерческих организаций и работающих в онлайн-режиме служб поддержки, обеспечить неотвратимость наказания для лиц, виновных в жестоком обращении, установить аварийные системы сообщения об угрозе в аптеках и продуктовых магазинах, а также приравнять приюты к объектам жизнеобеспечения. Также следует "обеспечить для женщин безопасные способы обращения за помощью, которые позволяют женщинам обращаться за помощью не привлекая внимания тех, кто жестоко обращается с ними", добавил Гутерриш.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 60 тыс. смертельных исходов. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.