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Пандемия коронавируса нового типа

В Южной Корее число заражений коронавирусом за сутки оказалось наименьшим с февраля

Инфекцию выявили у 47 человек

СЕУЛ, 6 апреля. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Южной Корее за сутки увеличилось на 47, достигнув 10 284. Как сообщил в понедельник Центр контроля и профилактики заболеваний, это наименьшее число заболевших с 29 февраля, когда в стране начался пик распространения вируса.

В заявлении отмечается, что число умерших возросло на три, составив 186. Из больниц за сутки выписаны 135 выздоровевших пациентов. Всего с начала распространения коронавируса в Южной Корее вылечились 6 598 человека.

Теги
Республика КореяПандемия коронавируса нового типа
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