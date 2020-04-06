"Первый шаг из тысячи". Старый город в Алеппо собираются восстановить за пять лет

АЛЕППО /Сирия/, 6 апреля. /ТАСС/. Реставраторы в течение пяти лет планируют восстановить разрушенный боевиками Старый город - историческую часть Алеппо, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. К августу 2020 года специалисты рассчитывают восстановить склеп в средневековой мечети Омейядов, в котором, как считается, находится могила святого Захария - отца Иоанна Крестителя.

Большинство объектов Старого города внесены с список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году. Боевики разграбили объекты, а во время операции по освобождению Алеппо попытались взрывами уничтожить Старый город, он разрушен примерно на 70%.

Большой урон был нанесен старому рынку - одному из древнейших рынков в мире, Цитадели, мечети Омейядов и другим культурным объектам. В настоящее время сирийские власти при помощи благотворителей из России и ряда стран Ближнего Востока восстанавливают объекты самостоятельно, поскольку ЮНЕСКО не оказывает помощи, ограничившись лишь фиксацией разрушений.

"Это святыня сразу трех религий. Здесь похоронен пророк Захария - отец Иоанна Крестителя, - рассказал реставратор мечети Омейядов Абдельхак Джамал. - Мы сантиметр за сантиметром восстанавливаем этот склеп, все работы ведутся только вручную. Работаем уже два месяца, и нам потребуется еще четыре месяца, чтобы завершить реставрацию могилы. Тут спешить нельзя".

Великая мечеть Алеппо или мечеть Омейядов была сооружена в 715 году, является крупнейшей и старейшей в городе. Перед уходом боевики не только взорвали единственный 45-метровый минарет, заложив взрывчатку в тоннель под ним, и устроили пожар, но и разграбили древнюю библиотеку, была украдена святыня - одеяло пророка Мухаммеда.

Сейчас реставраторы по крупицам собирают мозаику склепа, параллельно строители собирают внутренние колонны мечети. Реставраторы пронумеровали каждый камень для того, чтобы позже сложить фрагменты воедино.

Восстановить то, что строили тысячелетиями

Продолжается работа и в Эль-Хабии - древнем рынке в Старом городе Алеппо. "Он известен с тех времен, когда только началась торговля в нашем городе. Мы уже восстановили крышу, отреставрировали исторические лавки, сейчас украшаем их деревянными и металлическими решетками. Должны были закончить все работы сегодня, чуть-чуть не успеваем. Но лучше мы не уложимся в сроки, но самый знаменитый рынок, который берет свое начало от мечети Омейядов, возродится во всей красе. Таким, каким его помнят жители Алеппо", - рассказал главный реставратор Старого города инженер Бассель Бахер.

Здесь работают лучшие мастера, задача которых - восстановить рынок в первозданном виде. "Рынок Алеппо всегда отличался ажурными решетками на дверях лавок. Такие здесь и монтируем", - пояснил мастер по кованным металлическим решеткам Мухаммед Квейди.

Особое внимание - камню: он должен выглядеть, как и сотни лет назад. "Моя задача - чтобы этот гладкий шлифованный камень выглядел как старинный", - заявил мастер по камню.

Владельцы также реставрируют лавки, многие из которых передавались по наследству многие столетия.

На днях возле Цитадели открылся еще один старинный крытый рынок - точная копия того, что был до войны, сейчас здесь уже торгуют. Найти можно сувениры, сладости, мыло, орехи. В Алеппо надеются, уже через несколько лет в Старый город приедут туристы, как в довоенное время.

"Со стороны может показаться, что работы по восстановлению идут очень медленно. Но Старый город строился на протяжении тысячелетий, и в один момент то, что было разрушено боевиками, не восстановить. Считайте, мы сделали самый первый шаг из тысячи, но в течение пяти лет, мы обещаем это жителям Алеппо, все, что возможно, будет восстановлено", - уверен главный реставратор Старого города инженер Бассель Бахер.

Об освобождении Алеппо

Вооруженное противостояние за контроль над Алеппо, вторым по значению городом Сирии и экономической столицей страны, проходило в 2012-2016 годах. В сентябре 2015 года Россия начала военную операцию против террористов в Сирии, российские Воздушно-космические силы стали наносить удары по террористическим группировкам. В середине ноября 2016 года сирийская армия начала наступление, приведшее к установлению контроля над восточной частью Алеппо. К середине декабря того же года город был полностью занят правительственными войсками. Сейчас в Алеппо ведется масштабное восстановление жилых домов, предприятий и инфраструктуры, в город возвращаются беженцы.

По информации российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, за последнее время на территории Сирии восстановлены сотни образовательных и медицинских учреждений, отремонтировано более 1,2 тыс. километров дорог, более 14 тыс. промышленных предприятий.

В настоящее время в 345 населенных пунктах ведутся работы по восстановлению и ремонту 2,7 тыс. жилых домов, сотен школ, дошкольных и медицинских учреждения, 90 культовых сооружений.