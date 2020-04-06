В общежитии СВФУ на 500 мест началось заселение студентов-волонтеров

ЯКУТСК, 6 апреля. /ТАСС/. В общежитии Северо-Восточного федерального университета на 500 мест начинается заселение студентов-волонтеров, участвующих в мероприятиях по нераспространению коронавирусной инфекции. Первые жильцы уже заселились, сообщил ТАСС в понедельник директор студгородка СВФУ Степан Павлов.

"Для заселения волонтеров выделено отдельное общежитие университета на 500 мест. В субботу заселились первые волонтеры. При входе пирометром измеряется температура тела, установлены антисептики. В ближайшее время установим рециркулятор воздуха", - сказал он.

В вузе пояснили, что в первую очередь, речь идет о студентах медицинского института, но волонтерами также выступают обучающиеся других подразделений.

По поручению главы Якутии Айсена Николаева создан республиканский волонтерский корпус, куда вошли волонтерские центры, функционирующие в регионе. Они оказывают помощь пожилым людям и маломобильным гражданам: закупают продукты и лекарства, выносят мусор. Волонтером выездной группы может стать любой человек в возрасте от 18 до 50 лет, без признаков ОРВИ и хронических заболеваний дыхательной системы.

На прошлой неделе во всех регионах Дальнего Востока из-за угрозы распространения коронавируса в том или ином виде ввели обязательную домашнюю самоизоляцию для жителей. Кроме того, вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев 26 марта поручил выделить дальневосточным регионам дополнительно свыше 1 млрд рублей из внебюджетных источников на закупку средств индивидуальной защиты и оборудования для медучреждений.