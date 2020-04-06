В Приморье отменили почти половину междугородних автобусных рейсов

ВЛАДИВОСТОК, 6 апреля. /ТАСС/. Транспортные предприятия Приморья в понедельник отменили 60 междугородних автобусных рейсов, сообщается на сайте автовокзала Владивостока.

Согласно данным с сайта, отменены рейсы между Владивостоком и всеми крупными городами и поселками края, в том числе Находкой, Дальнегорском, Уссурийском, Спасском, Большим Камнем и другими. Как пояснили ТАСС в диспетчерской, отменена примерно половина всех рейсов.

На прошлой неделе губернатор региона Олег Кожемяко заявил, что существенное сокращение автобусных маршрутов необходимо для предотвращения распространения коронавируса.

В Приморье подтверждено восемь случаев коронавирусной инфекции, один пациент умер, двое - выписаны. В понедельник официально лабораторно подтвержден тест на коронавирус у женщины, которая уже находилась в инфекционном госпитале Краевой клинической больницы №2 после возвращения из-за границы с симптомами ОРВИ.

В Приморском крае с 1 апреля действует режим самоизоляции, согласно которому жители не должны покидать места проживания. Исключения делаются для выгула домашних животных недалеко от дома, следования к месту работы в организациях, чья деятельность не приостановлена, получения экстренной медицинской помощи, выноса мусора и приобретения продуктов и товаров первой необходимости.