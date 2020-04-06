Власти Чили отменят карантин на острове Пасхи

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 апреля. /ТАСС/. Правительство Чили приняло решение не продлевать действие общего карантина на острове Пасхи, так как новых случаев заражения коронавирусом там выявлено не было. Об этом сообщил в воскресенье министр здравоохранения Хаиме Маньялич.

"С завтрашнего дня, с 22:00, отменяется режим карантина, действующий на острове Пасхи", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась на канале ведомства в YouTube.

Министр отметил, что на острове продолжит действовать комендантский час с 22:00 по 05:00, который был введен на территории всей страны. Кроме того, в местном аэропорту будет организован дополнительный санитарный контроль для всех пребывающих.

Правительство Чили также отменило действие карантина в самом южном городе Земли - Пуэрто-Уильямсе. "В связи с тем, что там не было выявлено новых случаев", - пояснил министр.

19 марта правительство Чили объявило карантин на острове Пасхи, население которого составляет 7750 человек, и запретили въезд на него. Несмотря на принятые меры, 24 марта власти подтвердили первый случай заражения коронавирусом на одном из самых удаленных от материка обитаемых островов.

Власти Чили сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом 3 марта. По последним данным Минздрава республики, к настоящему моменту число заразившихся в стране достигло 4 471, увеличившись за последние сутки на 310. Умерли 34 человека. С 18 марта власти Чили закрыли границу для иностранцев. Президент страны Себастьян Пиньера также объявил о введении в республике режима катастрофы.