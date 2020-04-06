На северо-востоке Китая выявили 20 ввозных случаев коронавируса из Москвы

ПЕКИН, 6 апреля. /ТАСС/. Власти граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая выявили за минувшие сутки 20 инфицированных новым коронавирусом, приехавших через Владивосток из Москвы. Об этом сообщил в понедельник региональный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения.

По его данным, все заразившиеся прибыли рейсами "Аэрофлота" SU1700, SU1700B, SU1702 и SU6281 во Владивосток 27, 29 и 31 марта, а также 2 апреля. Они пересекли границу на автотранспорте с 28 марта по 3 апреля. Заболевшие - граждане КНР в возрасте от 23 лет до 61 года, все они направлены в специализированные больницы.

Согласно официальным данным, в медицинских учреждениях провинции Хэйлунцзян проходят лечение 42 инфицированных. Помимо этого, в провинции на текущий момент зафиксировано 60 заразившихся, не имеющих симптомов.

В воскресенье Центральное телевидение Китая сообщило, что власти провинции Хэйлунцзян выявили 13 случаев инфицирования коронавирусом среди вернувшихся из РФ граждан КНР. По информации телеканала, все они 1 апреля вылетели из Москвы во Владивосток, после чего пересекли границу двух стран. Сообщалось, что все заболевшие прилетели во Владивосток рейсами "Аэрофлота" SU6281 и SU1700. После этого они прибыли на погранпереходы на рейсовых автобусах и частных автомобилях, пересекли границу двух стран и прибыли в Суйфэньхэ, где их направили на обязательный двухнедельный карантин.

Как сообщила ТАСС заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Светлана Морозова, анализы на коронавирус берут у прибывающих из-за рубежа пассажиров только на 10-й день после прилета. По информации Агентства международного сотрудничества Приморского края, прилетавшие во Владивосток из Москвы граждане КНР сразу отправлялись к автомобильному пункту пропуска "Пограничный".

За все время распространения вируса в материковой части Китая выздоровели 94,3% инфицированных, в том числе 114 человек поправились за последние сутки. Число заразившихся с декабря 2019 года составило более 81,7 тыс. (524 случаев выявлено в провинции Хэйлунцзян), официальный показатель смертности от заболевания по стране - 4% (умерли более 3,3 тыс. человек). В КНР все еще насчитывается 1 299 заболевших.