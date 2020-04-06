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Туристов с Дальнего Востока вернут из Сеула в Хабаровск в ночь на 7 апреля

Сейчас в Сеуле находятся 128 жителей регионов Дальнего Востока, в том числе дети
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© Дмитрий Ефремов/ТАСС

ХАБАРОВСК, 6 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аврора" вывезет жителей регионов Дальнего Востока, которые застряли в Сеуле из-за ситуации с коронавирусом, в Хабаровск в ночь на вторник, 7 апреля. Об этом сообщил в понедельник во время аппаратного совещания в правительстве Хабаровского края министр транспорта и дорожного хозяйства региона Валерий Немытов.

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"Мы согласовали списки тех людей, которые хотят прилететь или транзитом отправиться к себе домой. Это 171 человек. Разрешение должна дать Росавиация по указанию Собянина. Сегодня ожидаем получение разрешения. Где-то в районе ночи будем планировать возврат рейса из Сеула. Самолет пойдет из Хабаровска и обратно", - сказал Немытов.

Накануне глава Хабаровского края Сергей Фургал попросил федеральный центр помочь в вывозе жителей дальневосточного региона, застрявших в Южной Корее из-за закрытия границ, направив письмо руководителю рабочей группы по борьбе с коронавирусом в Госсовете, мэру Москвы Сергею Собянину. Сообщалось, что в Сеуле находятся 128 человек, среди которых жители Хабаровского края и других регионов Дальнего Востока, в том числе дети. Международные пассажирские рейсы закрыты из-за пандемии коронавируса.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, рейс выполнит авиакомпания "Аврора", самолет, рассчитанный на 128 человек, готов.

По данным, озвученным на совещании Немытовым, из туристов, которые сейчас находятся в Сеуле, только 24 человека - жители Хабаровского края, остальные - жители Бурятии, Якутии и Камчатки. Жители Хабаровского края вернутся домой первым рейсом. "Все живем в одном регионе, надо помогать друг другу. Поэтому всех людей принять и взять пробы", - сказал на совещании Фургал.

Теги
РоссияФургал, Сергей ИвановичКамчатский крайБурятияЯкутияХабаровский крайДальний Восток
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