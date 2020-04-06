Спорткомплекс в Приморье продолжит онлайн-тренировки и после отмены режима самоизоляции

ВЛАДИВОСТОК, 6 апреля. /ТАСС/. Спорткомплекс "Чемпион" Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) планирует продолжить проведение онлайн-тренировок в соцсети Instagram после завершения режима самоизоляции. Руководитель отдела маркетинга СК "Чемпион" Юлия Пляскина сообщила в понедельник ТАСС, что об этом просят жители отдаленных населенных пунктов, где нет педагогов по многим спортивным направлениям.

"Люди из глубинки пишут, что у них нет такого разнообразия тренировок, но они хотели бы заниматься с нашими педагогами в онлайн-формате и после снятия режима самоизоляции. Поэтому мы планируем продолжать онлайн-тренировки и после ситуации с коронавирусом. Скорее всего, придется немного поменять формат, возможно, сократим количество эфиров, но проводить такую работу будем", - сказала Пляскина.

Она добавила, что прямые эфиры тренировок изначально создавались для клиентов спорткомплекса, которые неожиданно начали делиться ссылками на занятия со своими близкими. Через неделю онлайн-занятий в аккаунте фитнес-клуба существенно увеличилось количество подписчиков. По словам представителя спорткомплекса, наибольшей популярностью пользуются записи силовых упражнений, занятий зумбой и функциональных тренировок. Тренеры продумывают комплексы упражнений, учитывая, что у их зрителей нет специального оборудования.

СК "Чемпион " с 28 марта проводит онлайн-тренировки по хатха-йоге, зумбе, пилатесу, плаванию, развивающей программе фитнеса для детей и адаптированной йоге для беременных. Они начались после того, как в Приморье запретили работу спортивных учреждений. Абонементы посетителей спорткомплекса "заморожены", но, чтобы люди могли поддерживать себя в хорошей физической форме, тренеры проводят прямые эфиры занятий в аккаунте фитнес-клуба в Instagram.

Нырять в собственной ванной

Для пловцов инструкторы подготовили комплекс упражнений, который можно выполнять в собственной ванной. В СК "Чемпион" добавили, что упражнения делятся на два типа - "сухое плавание", которое помогает пловцам поддерживать форму, и занятия в ванной, изучив которые можно научиться, к примеру, правильно нырять. "Комплекс упражнений по отработке техники плавания подойдет как новичкам, так и продвинутым спортсменам", - пояснил тренер по плаванию СК "Чемпион" Виктория Тыкманова.

Сотрудники спорткомплекса в режиме онлайн учат взрослых, как в собственных ванных заниматься с детьми плаванием. Во время таких тренировок малыши могут отрабатывать гребковые движения руками, имитировать движения ногами и выполнять дыхательные упражнения. Взрослые в ванной могут работать только с дыханием, основные тренировки они проводят "на суше".

Инструктор по женской силовой и перинатальной йоге Екатерина Васильева отметила, что "плюс онлайн-тренировок в том, что женщина занимается одна, и ее не смущают чужие взгляды".

Онлайн-тренировки проходят и в других дальневосточных регионах. Так, в конце марта председатель федерации тайского бокса Забайкальского края Рустам Байраков перевел своих воспитанников и их родителей на тренировки в интернете. Присоединиться к ним может любой желающий.

Ситуация с коронавирусом

Власти Приморского края 31 марта ввели режим полной самоизоляции для всех жителей региона из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Гражданам предписано оставаться дома и не выходить на улицу, за исключением случаев похода за продуктами или лекарствами, выгула домашних животных, обращения за медицинской помощью или похода на работу. Нерабочие дни в регионе продлены до 30 апреля.