Роскачество выявило недостаточную жирность в некоторых образцах сыра "Российский"

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Роскачество спустя три года вновь проверило продающийся в российской рознице сыр "Российский" и выявило в некоторых образцах несоответствие реальной жирности продукта необходимому по ГОСТу уровню. Об этом говорится в сообщении Роскачества, поступившем в ТАСС.

Эксперты провели повторное исследование "Российского" сыра семи торговых марок: Valio, "Луговая свежесть", "Сыробогатов", "ВкусВилл", "Каждый день", Laimе, "Город сыра". Результаты всех товаров за три года улучшились, отмечается в сообщении. При этом в исследованной продукции не обнаружены тяжелые металлы, патогенные микроорганизмы, плесень и антибиотики.

Кроме того, производители не использовали при изготовлении сыров растительных жиров. У всех образцов выдержан срок созревания, а массовая доля влаги в исследованной продукции не превышает требований ГОСТа.

По сыру Valio у экспертов есть замечания с превышением соли относительно ГОСТа, однако поскольку продукция изготовлена по Техническим условиям (ТУ), это не может считаться нарушением. У сыра "Город сыра", наоборот, недостаток соли. У сыра "Каждый день" немного ниже норматива показатель жирности - 48,7% вместо 50%. У сыра "ВкусВилл" жирность оказалась 46,57% вместо 50%, зафиксировано содержание белка выше заявленного уровня, а также в сыре недостаточно влаги.

Высшую оценку Роскачества по итогам испытаний получили сыры торговых марок "Луговая свежесть", "Сыробогатов" и Laimе. Производители этих сыров избавились от таких недостатков, как пониженное содержание соли, кислотность не по ГОСТу, также улучшились вкусовые качества товара, сообщили в Роскачестве.