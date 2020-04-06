СМИ: срок режима ЧС в японских городах может продлиться шесть месяцев

ТОКИО, 6 апреля. /ТАСС/. Срок действия режима чрезвычайной ситуации, который правительство Японии во главе с премьер-министром Синдзо Абэ в ближайшее время планирует ввести в нескольких японских городах, может продлиться шесть месяцев. Об этом в понедельник сообщил японский телеканал TBS .

Отмечается, что в настоящее время власти рассматривают возможность введения режима ЧС на такой срок, который может быть продлен в случае необходимости. По данным телеканала, режим ЧС может быть введен в Токио, Осаке, а также в соседних со столицей префектурах Тиба, Сайтама и Канагава.

Ранее в понедельник агентство Kyodo сообщило, что уже во вторник, 7 апреля, премьер-министр Синдзо Абэ может объявить режим ЧС в Токио и Осаке, который вступит в силу в среду, 8 апреля.

Действующее законодательство в Японии, однако, даже в условиях режима чрезвычайной ситуации не позволит вводить тотальный карантин, блокировать населенные пункты и транспортные линии, а также принудительно прекращать деятельность большинства частных компаний. Объявление локального режима ЧС наделит губернаторов соответствующих районов правом давать местному населению крайне настоятельные рекомендации без крайней нужды не покидать жилища. Может быть ограничена или приостановлена деятельность школ, кинотеатров и других мест скопления людей. Губернаторы получат право реквизировать для создания временных госпиталей земельные участки и помещения, а также запасы медикаментов. Попытки воспрепятствовать этому могут быть пресечены в уголовном порядке.

За минувшие сутки в Японии было выявлено свыше 300 новых случаев заражения коронавирусом, из них 143 - в Токио. На втором месте - префектура Осака. Всего в стране зафиксировано свыше 4,5 тыс. случаев заражений, включая пассажиров и членов команды американского круизного лайнера Diamond Princess, который месяц стоял на карантине в порту Иокогамы. Умерли в общей сложности 104 человека, из них 10 - за предыдущие сутки. Свыше 70 человек остаются в тяжелом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире коронавирусом заразились около 1,3 млн человек, зафиксировано около 70 тыс. смертельных исходов.