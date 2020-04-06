Самолет "Белавиа" при содействии российской стороны доставил белорусов в Минск из Индии

МИНСК, 6 апреля. /ТАСС/. Специальный рейс "Белавиа" доставил в Минск из Индии группу граждан Белоруссии, которые испытывали затруднения с возвращением в связи с ограничительными мерами из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в понедельник белорусский телеканал СТВ .

Рейс был организован при взаимодействии с посольством России в Белоруссии, банком "ВТБ. Беларусь" и МИД республики. На борту также находились граждане России, Украины и Таджикистана.

Ранее посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев поблагодарил руководство банка "ВТБ. Беларусь", который оперативно перечислил финансовые средства на счета компании "Белавиа", за заинтересованное отношение к запросу российской дипмиссии, .

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире коронавирусом заразились около 1,3 млн человек, зафиксировано около 70 тыс. смертельных исходов.