{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Самолет "Белавиа" при содействии российской стороны доставил белорусов в Минск из Индии

На борту самолета также находились граждане России, Украины и Таджикистана

МИНСК, 6 апреля. /ТАСС/. Специальный рейс "Белавиа" доставил в Минск из Индии группу граждан Белоруссии, которые испытывали затруднения с возвращением в связи с ограничительными мерами из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в понедельник белорусский телеканал СТВ.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Рейс был организован при взаимодействии с посольством России в Белоруссии, банком "ВТБ. Беларусь" и МИД республики. На борту также находились граждане России, Украины и Таджикистана.

Ранее посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев поблагодарил руководство банка "ВТБ. Беларусь", который оперативно перечислил финансовые средства на счета компании "Белавиа", за заинтересованное отношение к запросу российской дипмиссии, .

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире коронавирусом заразились около 1,3 млн человек, зафиксировано около 70 тыс. смертельных исходов.

Теги
БелоруссияУкраинаТаджикистанИндияРоссияМезенцев, Дмитрий ФедоровичПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Конкурс молодых исследователей Великой Отечественной войны "Наша Победа 75" начался в РФ
Конкурс включает шесть номинаций. Прием заявок продлится до 4 октября
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС