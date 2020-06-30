Нулевой баланс больше не страшен: что даст россиянам проект "Доступный интернет"

Да, список утвердили в Минкомсвязи: в него вошел 391 интернет-ресурс. 1 апреля стартовал эксперимент с доступом к сайтам из списка, ранее предполагалось, что тестирование продлится до 1 июля 2020 года. 30 июня в Минкомсвязи РФ сообщили, что эксперимент продлится до 31 декабря.

Речь идет о следующих ресурсах: портал госуслуг, сайты президента, правительства России, Совета Федерации, Государственной думы, всех министерств и ведомств, сайты администраций регионов страны.

Список не ограничивается госсайтами. Пользователи также получат бесплатный доступ к ряду соцсетей, мессенджеров, СМИ, банков, а также к сайтам доставки и маркетплейсам. Вот некоторые из тех, что входят в перечень:

соцсети : "ВКонтакте", "Одноклассники", "Живой Журнал", Drive2.ru, "Мой мир", "Ответы Mail.ru", Edimdoma, IRecommend.ru, "Яндекс.Район" и другие;

: "ВКонтакте", "Одноклассники", "Живой Журнал", Drive2.ru, "Мой мир", "Ответы Mail.ru", Edimdoma, IRecommend.ru, "Яндекс.Район" и другие; поисковые сервисы: "Яндекс", "Рамблер", Mail.ru;

"Яндекс", "Рамблер", Mail.ru; маркетплейсы: Ozon, Wildberries, AliЕxpress, ЦИАН, "Юла";

Ozon, Wildberries, AliЕxpress, ЦИАН, "Юла"; СМИ: ТАСС, РБК, Lenta.ru, "Газета.ру", "Известия", "Первый канал", RT и другие;

ТАСС, РБК, Lenta.ru, "Газета.ру", "Известия", "Первый канал", RT и другие; электронная почта : Mail.ru, "Яндекс.Почта", "Рамблер/Почта" и другие;

: Mail.ru, "Яндекс.Почта", "Рамблер/Почта" и другие; карты : "Яндекс.Карты", "2 ГИС", РЖД;

: "Яндекс.Карты", "2 ГИС", РЖД; культура: "Афиша", "Литрес", "Арзамас", Пушкинский музей, Большой театр, Третьяковская галерея, РГБ, музеи-усадьбы и другие.

Список сайтов не является окончательным и может меняться, но не чаще раза в неделю.