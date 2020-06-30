Нулевой баланс больше не страшен: что даст россиянам проект "Доступный интернет"

С 1 апреля на территории России заработал проект "Доступный интернет", который предусматривает бесплатный доступ к ряду "социально значимых" сервисов Рунета. В конце июня в Минкомсвязи РФ сообщили, что эксперимент будет продлен до 31 декабря.
Что значит "доступный интернет"?
15 января Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, предложил подготовить проект "Доступный интернет", обеспечив по всей стране бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам.
Пользователям не придется платить за трафик при подключении к сайтам, которые войдут в список, а в случае нулевого баланса абонент также сможет заходить на ресурсы из списка.
Бесплатный доступ к ряду интернет-ресурсов в рамках проекта "Доступный интернет" смогут получить граждане России, зарегистрированные в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
А список уже есть? Какие сайты в него войдут?
Да, список утвердили в Минкомсвязи: в него вошел 391 интернет-ресурс. 1 апреля стартовал эксперимент с доступом к сайтам из списка, ранее предполагалось, что тестирование продлится до 1 июля 2020 года. 30 июня в Минкомсвязи РФ сообщили, что эксперимент продлится до 31 декабря.
Речь идет о следующих ресурсах: портал госуслуг, сайты президента, правительства России, Совета Федерации, Государственной думы, всех министерств и ведомств, сайты администраций регионов страны.
Список не ограничивается госсайтами. Пользователи также получат бесплатный доступ к ряду соцсетей, мессенджеров, СМИ, банков, а также к сайтам доставки и маркетплейсам. Вот некоторые из тех, что входят в перечень:
- соцсети: "ВКонтакте", "Одноклассники", "Живой Журнал", Drive2.ru, "Мой мир", "Ответы Mail.ru", Edimdoma, IRecommend.ru, "Яндекс.Район" и другие;
- поисковые сервисы: "Яндекс", "Рамблер", Mail.ru;
- маркетплейсы: Ozon, Wildberries, AliЕxpress, ЦИАН, "Юла";
- СМИ: ТАСС, РБК, Lenta.ru, "Газета.ру", "Известия", "Первый канал", RT и другие;
- электронная почта: Mail.ru, "Яндекс.Почта", "Рамблер/Почта" и другие;
- карты: "Яндекс.Карты", "2 ГИС", РЖД;
- культура: "Афиша", "Литрес", "Арзамас", Пушкинский музей, Большой театр, Третьяковская галерея, РГБ, музеи-усадьбы и другие.
Список сайтов не является окончательным и может меняться, но не чаще раза в неделю.
Какие операторы будут предоставлять бесплатный доступ?
Добровольными участниками эксперимента стали операторы "Ростелеком", "МегаФон", "Мобильные ТелеСистемы", "Вымпел-Коммуникации", "ЭР-Телеком Холдинг".