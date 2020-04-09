Осипов: инвестиции в ЖКХ позволили снизить число коммунальных аварий в Забайкалье

ЧИТА, 9 апреля. Власти Забайкальского края в 2019 году выделили на сферу жилищно-коммунального хозяйства и прохождение отопительного сезона 2,8 млрд рублей, это позволило значительно снизить количество аварий на коммунальных сетях в холодное время года. Об этом сообщил в четверг во время программы "Прямой разговор" в эфире ГТРК "Чита" губернатор региона Александр Осипов.

"В 2019 году нами выделено 2,3 млрд рублей на ЖКХ. Эксплуатируется более 1 тыс. котельных, почти 2 тыс. километров сетей теплоснабжения, 2 тыс. - водоснабжения и 1 тыс. километров сетей водоотведения. В целом износ очень высок, более 70%, тем не менее, мы благодаря выделению этих средств, а также почти 500 млн рублей на подготовку к отопительному сезону смогли пройти отопительный сезон 2019-2020 года совершенно в другом режиме по сравнению с предыдущими годами. Благодаря этому у нас количество аварий значительно снизилось", - сообщил Осипов.

Он уточнил, что сейчас власти готовятся к строительству трех станций водоочистки в Чите.

В 2018 году трудности с прохождением отопительного сезона были в десяти из 31 района Забайкальского края. Зачастую они были связаны с износом оборудования на котельных и нехваткой угля.