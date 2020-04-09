Беглов: туристический сезон в Петербурге в этом году начнется позже из-за коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Старт высокого туристического сезона в Санкт-Петербурге, который обычно приходится на конец апреля - начало мая, в этом году состоится позже на фоне ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщил губернатор города Александр Беглов.

"Сегодня уже очевидно, что высокий туристический сезон в этом году начнется позже обычного. Пока невозможно сказать, когда именно. Сначала нужно победить инфекцию. Лишь когда количество заболевших пойдет на убыль, можно будет делать какие-то прогнозы. Сейчас это неблагодарное занятие", - сказал губернатор.

Беглов отметил, что пандемия нанесла "серьезный удар по туристической отрасли Петербурга", в городе уже на протяжении нескольких недель закрыты музеи, дворцы, парки, не работают туркомпании, отели, рестораны. Туристская индустрия в целом сейчас "нуждается в поддержке государства", считает он.

Говоря о мерах, принятых в настоящее время, губернатор отметил снижение ставки по арендной плате, отсрочку уплаты региональных налогов, освобождение от уплаты транспортного налога, минимальные ставки на 2020 год при применении упрощенной системы налогообложения. "Правительство города продолжает взаимодействие с турбизнесом. Мы учитываем их потребности и предложения", - сказал он.

Культурная столица в "домашнем" режиме

Вместе с тем Беглов напомнил, что несмотря на период "домашнего" режима, "жизнь в культурной столице не останавливается". Так, многие городские площадки перенесли свои проекты в онлайн-формат, на городских ресурсах представлены виртуальные экскурсии, например, на visit-petersburg.ru.

"Уверен, когда мы победим коронавирус, к нам снова приедут туристы из разных стран мира. И мы от всей души скажем им: "Добро пожаловать!". А сейчас оставайтесь, пожалуйста, дома. Будьте здоровы!", - подчеркнул глава города.

Ранее директор Северо-Западного регионального отделения Российского союза туристской индустрии Екатерина Шадская отмечала в беседе с ТАСС, что иностранные туристы, в том числе из южноамериканских стран, уже начали переносить на осень свои туры, которые были запланированы на ближайшее время. По ее словам, при оптимистичном развитии событий туристы из Европы поедут в Петербург не раньше осеннего периода, по другим оценкам - в 2021 году, так как европейскому рынку потребуется значительный период для восстановления.

По официальным данным, в 2019 году Санкт-Петербург посетили 10,4 млн туристов, из них более 4,9 млн - граждане иностранных государств, почти 5,5 млн - жители России.