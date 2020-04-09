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Кабмин утвердил новый перечень платных медуслуг, по которым можно получить налоговый вычет

Прежний перечень услуг, утвержденный в 2001 году, утратил силу
Описание
© Ладислав Карпов/ТАСС

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Правительство России утвердило новую редакцию перечня платных медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения, при оплате которых можно оформить социальный налоговый вычет. Текст документа опубликован в четверг на сайте кабмина.

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Одновременно признается утратившим силу прежний перечень, утвержденный в 2001 году. Новое постановление вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на доходы физических лиц.

Согласно документу, в перечень платных медуслуг, за которые можно получить вычет, вошли услуги, оказанные в рамках первичной медико-санитарной помощи, оказанные в рамках специализированной медицинской помощи, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, оказанные в рамках скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях.

В перечень также вошли услуги по медицинской эвакуации, услуги, оказанные в рамках санаторно-курортного лечения, в рамках паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому, в условиях дневного стационара и стационарных условиях, за исключением услуг, включенных в новый перечень дорогостоящих видов лечения в медицинских организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность.

Новый перечень дорогостоящих видов лечения включает ряд услуг по ортопедическому лечению с врожденными и приобретенными дефектами зубов, а также услуги, оказанные в рамках высокотехнологичной медицинской помощи. Кроме того в перечень вошли услуги по лечению бесплодия, а также услуги, оказываемые в рамках паллиативной медицинской помощи, предусматривающие использование на дому медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека.

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