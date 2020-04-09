Челябинский губернатор ушел на самоизоляцию из-за коронавируса у пресс-секретаря

"Буквально только что я получил информацию, что "Вектор" подтвердил заражение коронавирусом моего пресс-секретаря [Сергея Зюся]. <...> В соответствии с установленной процедурой должен уйти на самоизоляцию", - сказал Текслер журналистам.

ЧЕЛЯБИНСК, 9 апреля. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в четверг заявил, что уходит на самоизоляцию после подтверждения коронавируса у его пресс-секретаря.

Губернатор добавил, что соблюдать режим будет "в пределах рабочей зоны, в кабинете". "Ситуация под контролем, на рабочий режим не повлияет, я продолжаю управлять всей ситуацией в регионе", - сказал Текслер.

Он также сообщил, что правительство региона не уйдет в полном составе на карантин.

"Мы посмотрели всех, с кем он [пресс-секретарь] контактировал, и те люди - да [уйдут], но все правительство - это нецелесообразно и не соответствует никаким установленным регламентам", - сказал Текслер, отвечая на вопрос об уходе на карантин областного правительства.

По его словам, ситуация находится под контролем и не повлияет на режим работы регионального кабмина. "Сергей [Зюсь] никуда не выезжал, контактировал только с чиновниками и журналистами. У всех, включая журналистов, результаты отрицательные", - добавил Текслер.