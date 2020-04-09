{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ульяновская прокуратура добилась запрета интернет-игр с издевательствами над животными

По данным ведомства, вход на страницы этих интернет-ресурсов был свободным

УЛЬЯНОВСК, 9 апреля. /ТАСС/. Интернет-ресурсы с играми, которые содержали сцены убийства животных и издевательства над ними, внесены в единый реестр запрещенных ресурсов после проверки прокуратуры Ульяновской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном ведомством в четверг.

"Прокуратура Барышского района Ульяновской области в ходе проверки установила, что на страницах ряда сайтов размещены игры, сутью которых является виртуальное лишение жизни, в том числе сопровождаемое издевательствами, животных семейства кошачьих <…> Прокурор Барышского района Ульяновской области направил в суд административные исковые заявления о признании материалов, размещенных на страницах двух интернет-ресурсов, информацией, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, которые на сегодняшний день в полном объеме удовлетворены", - отмечается в сообщении.

Решения направлены в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации для включения указателей страниц сайтов в единый реестр запрещенных ресурсов.

По данным прокуратуры, вход на страницы этих интернет-ресурсов свободный, предварительная регистрация и пароль не требуются. Информация распространяется бесплатно, срок пользования не ограничен. Надзорное ведомство считает, что размещение в свободном доступе игр противоречат целям и задачам законодательства, предусматривающего защиту детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Прокуратура также уверена, что это способствует реальной угрозе жизни и здоровью животных и людей.

Теги
РоссияУльяновская область
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Кассы Белорусского вокзала продезинфицировали после обнаружения коронавируса у сотрудницы
Федеральная пассажирская компания отметила, что во время работы женщина носила маску и перчатки, за границу она не выезжала
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС