Ульяновская прокуратура добилась запрета интернет-игр с издевательствами над животными

УЛЬЯНОВСК, 9 апреля. /ТАСС/. Интернет-ресурсы с играми, которые содержали сцены убийства животных и издевательства над ними, внесены в единый реестр запрещенных ресурсов после проверки прокуратуры Ульяновской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном ведомством в четверг.

"Прокуратура Барышского района Ульяновской области в ходе проверки установила, что на страницах ряда сайтов размещены игры, сутью которых является виртуальное лишение жизни, в том числе сопровождаемое издевательствами, животных семейства кошачьих <…> Прокурор Барышского района Ульяновской области направил в суд административные исковые заявления о признании материалов, размещенных на страницах двух интернет-ресурсов, информацией, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, которые на сегодняшний день в полном объеме удовлетворены", - отмечается в сообщении.

Решения направлены в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации для включения указателей страниц сайтов в единый реестр запрещенных ресурсов.

По данным прокуратуры, вход на страницы этих интернет-ресурсов свободный, предварительная регистрация и пароль не требуются. Информация распространяется бесплатно, срок пользования не ограничен. Надзорное ведомство считает, что размещение в свободном доступе игр противоречат целям и задачам законодательства, предусматривающего защиту детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Прокуратура также уверена, что это способствует реальной угрозе жизни и здоровью животных и людей.