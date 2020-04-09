Интернет, медали и жилье. Как поощряют российских медиков в период пандемии

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Власти российских регионов создают условия для борьбы медицинских работников с распространением коронавируса: вводят стимулирующие выплаты, доплачивают за каждого выписанного пациента, предоставляют льготный проезд и жилье, а бизнес помогает с продуктовыми наборами и мобильной связью. Об этом рассказали опрошенные ТАСС руководители регионов и представители бизнеса.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал сделать все необходимое для безопасной работы медиков, а также контролировать, чтобы региональные больницы были полностью укомплектованы ключевыми на данный момент специалистами.

Именные билеты и отдельное жилье

В регионах стараются обеспечить медикам необходимые условия для жизни и работы. В Ленинградской области установили новую льготу для проезда в общественном транспорте для врачей, ветеринаров, сотрудников Роспотребнадзора и волонтеров, для учета бесплатных поездок будут сделаны именные проездные билеты. "Мы обеспечиваем максимально комфортные условия для тех специалистов, кто сейчас вынужден находиться на посту круглые сутки. Регион из бюджета компенсирует транспортным компаниям расходы, чтобы люди не тратили свои деньги на проезд", - процитировали в пресс-службе правительства региона губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Схожие меры и в Санкт-Петербурге, где комитет по транспорту подготовил для добровольцев, медицинских и социальных работников 16 тыс. бесплатных проездных билетов на все виды городского транспорта. При этом самое большое количество билетов получат именно медики.

В некоторых регионах, например, в Псковской области, предоставляют медикам не только транспорт, но и жилье. Как сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, власти обеспечат места временного проживания для медиков, которые борются с COVID-19 и опасаются возвращаться домой, чтобы не заразить родных и близких.

Отдельное внимание уделяют в регионах и присмотру за детьми медицинских работников: в Петербурге и Ленинградской области для детей, чьи родители вынуждены продолжать ходить на работу в период карантина, работают дежурные группы в детских садах. Аналогичные меры приняты и в Севастополе. Как сообщила директор департамента образования и науки города Елена Богомолова, в каждом районе работают дежурные группы в детских садах, при этом для медиков возможность оставить ребенка в дошкольном учреждении прорабатывается отдельно. "По просьбе наших медицинских учреждений, там, где будут массово выходить врачи, мы будем создавать группы, если будет необходимость", - отметила она.

Еда из ресторанов и бесплатный интернет

Следят в российских регионах и за питанием медицинских работников, которые круглые сутки стараются предотвратить распространение коронавируса. Например, в Кабардино-Балкарии (КБР) волонтеры сформировали продуктовые наборы для семей младшего и среднего медицинского персонала инфекционного госпиталя. "Сотрудники инфекционного госпиталя неделями находятся вдали от семей - там организовано общежитие для сотрудников", - рассказала модератор тематической площадки ОНФ "Здравоохранение" в Кабардино-Балкарии, председатель Федерации профсоюзов республики Фатимат Амшокова. В наборы включили крупы, макароны, растительное масло, чай, соль и сахар, сладости. Кроме того, им раздают печатную продукцию.

В поддержку медработников активно включился бизнес. В Калмыкии девять закрытых на карантин ресторанов объединились в единую сеть и начали бесплатно кормить медперсонал, находящийся на круглосуточном режиме в обсерваторах и инфекционном госпитале. В Астраханской области местный гастроном "Михайловский" дважды в день привозит медикам 25 порций бесплатных горячих обедов и готов увеличить расходы в случае необходимости. Власти Нижегородской области придумали решение, которое позволяет поддержать и медиков, и предпринимателей: за счет областного бюджета заказывают бесплатные завтраки, обеды и ужины для медиков у предприятий общественного питания, которые теперь работают только навынос.

Кроме того, астраханский региональный сотовый оператор подарил четырем врачам инфекционной больницы смартфоны и оплатил им безлимитный интернет. Подключился к помощи медикам и бизнес в Калмыкии: местный футбольный клуб "Ойрат" и депутат Элистинского горсобрания Олег Хейчиев подарили медикам стиральную машинку, маски, противочумные костюмы, хозяйственные принадлежности, кухонную утварь, дезсредства и респираторы. Еще 100 тыс. рублей на защитные костюмы для медработников выделил калмыцкий бизнесмен Дмитрий Сангаджиев.

Медали и доплата за каждого выписанного пациента

Чтобы поддержать медиков, которые работают с пациентами с коронавирусом, власти вводят дополнительные выплаты, поощряют медицинских работников медалями, а также отдельно выплачивают премии за каждого выписанного пациента.

Так, калужские власти учредили медаль "За медицинскую доблесть" для поощрения врачей, представителей среднего и младшего медицинского персонала. В качестве дополнительной меры поощрения также утверждены ежемесячные доплаты в различном размере для врачей, которые напрямую задействованы в борьбе с распространением коронавируса - 30 тыс. рублей, медсестер - 20 тыс. рублей, фельдшеров - 10 тыс. рублей. Доплата предусмотрена и для водителей скорых, ее размер устанавливает главный врач.