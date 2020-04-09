Интернет, медали и жилье. Как поощряют российских медиков в период пандемии

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Власти российских регионов создают условия для борьбы медицинских работников с распространением коронавируса: вводят стимулирующие выплаты, доплачивают за каждого выписанного пациента, предоставляют льготный проезд и жилье, а бизнес помогает с продуктовыми наборами и мобильной связью. Об этом рассказали опрошенные ТАСС руководители регионов и представители бизнеса.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал сделать все необходимое для безопасной работы медиков, а также контролировать, чтобы региональные больницы были полностью укомплектованы ключевыми на данный момент специалистами.
Именные билеты и отдельное жилье
В регионах стараются обеспечить медикам необходимые условия для жизни и работы. В Ленинградской области установили новую льготу для проезда в общественном транспорте для врачей, ветеринаров, сотрудников Роспотребнадзора и волонтеров, для учета бесплатных поездок будут сделаны именные проездные билеты. "Мы обеспечиваем максимально комфортные условия для тех специалистов, кто сейчас вынужден находиться на посту круглые сутки. Регион из бюджета компенсирует транспортным компаниям расходы, чтобы люди не тратили свои деньги на проезд", - процитировали в пресс-службе правительства региона губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
Схожие меры и в Санкт-Петербурге, где комитет по транспорту подготовил для добровольцев, медицинских и социальных работников 16 тыс. бесплатных проездных билетов на все виды городского транспорта. При этом самое большое количество билетов получат именно медики.
В некоторых регионах, например, в Псковской области, предоставляют медикам не только транспорт, но и жилье. Как сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, власти обеспечат места временного проживания для медиков, которые борются с COVID-19 и опасаются возвращаться домой, чтобы не заразить родных и близких.
Отдельное внимание уделяют в регионах и присмотру за детьми медицинских работников: в Петербурге и Ленинградской области для детей, чьи родители вынуждены продолжать ходить на работу в период карантина, работают дежурные группы в детских садах. Аналогичные меры приняты и в Севастополе. Как сообщила директор департамента образования и науки города Елена Богомолова, в каждом районе работают дежурные группы в детских садах, при этом для медиков возможность оставить ребенка в дошкольном учреждении прорабатывается отдельно. "По просьбе наших медицинских учреждений, там, где будут массово выходить врачи, мы будем создавать группы, если будет необходимость", - отметила она.
Еда из ресторанов и бесплатный интернет
Следят в российских регионах и за питанием медицинских работников, которые круглые сутки стараются предотвратить распространение коронавируса. Например, в Кабардино-Балкарии (КБР) волонтеры сформировали продуктовые наборы для семей младшего и среднего медицинского персонала инфекционного госпиталя. "Сотрудники инфекционного госпиталя неделями находятся вдали от семей - там организовано общежитие для сотрудников", - рассказала модератор тематической площадки ОНФ "Здравоохранение" в Кабардино-Балкарии, председатель Федерации профсоюзов республики Фатимат Амшокова. В наборы включили крупы, макароны, растительное масло, чай, соль и сахар, сладости. Кроме того, им раздают печатную продукцию.
В поддержку медработников активно включился бизнес. В Калмыкии девять закрытых на карантин ресторанов объединились в единую сеть и начали бесплатно кормить медперсонал, находящийся на круглосуточном режиме в обсерваторах и инфекционном госпитале. В Астраханской области местный гастроном "Михайловский" дважды в день привозит медикам 25 порций бесплатных горячих обедов и готов увеличить расходы в случае необходимости. Власти Нижегородской области придумали решение, которое позволяет поддержать и медиков, и предпринимателей: за счет областного бюджета заказывают бесплатные завтраки, обеды и ужины для медиков у предприятий общественного питания, которые теперь работают только навынос.
Кроме того, астраханский региональный сотовый оператор подарил четырем врачам инфекционной больницы смартфоны и оплатил им безлимитный интернет. Подключился к помощи медикам и бизнес в Калмыкии: местный футбольный клуб "Ойрат" и депутат Элистинского горсобрания Олег Хейчиев подарили медикам стиральную машинку, маски, противочумные костюмы, хозяйственные принадлежности, кухонную утварь, дезсредства и респираторы. Еще 100 тыс. рублей на защитные костюмы для медработников выделил калмыцкий бизнесмен Дмитрий Сангаджиев.
Медали и доплата за каждого выписанного пациента
Чтобы поддержать медиков, которые работают с пациентами с коронавирусом, власти вводят дополнительные выплаты, поощряют медицинских работников медалями, а также отдельно выплачивают премии за каждого выписанного пациента.
Так, калужские власти учредили медаль "За медицинскую доблесть" для поощрения врачей, представителей среднего и младшего медицинского персонала. В качестве дополнительной меры поощрения также утверждены ежемесячные доплаты в различном размере для врачей, которые напрямую задействованы в борьбе с распространением коронавируса - 30 тыс. рублей, медсестер - 20 тыс. рублей, фельдшеров - 10 тыс. рублей. Доплата предусмотрена и для водителей скорых, ее размер устанавливает главный врач.
В Псковской области врачам будут выплачивать дополнительные премии в 15 тыс. рублей за каждого успешно вылеченного пациента, а также за каждый выявленный случай заражения коронавирусом. "За своевременное выявление случаев заболевания и принятие мер по изоляции больных - 3,5 тыс. рублей врачам за каждый случай. Премии за каждый случай госпитализации, завершившийся выздоровлением больного - 15 тыс. рублей лечащему врачу за каждый случай, 2,5 тыс. рублей - привлеченному среднему медперсоналу", - отмечается в тексте документа. За круглосуточную работу по борьбе с коронавирусом врачи будут получать ежемесячно 50 тыс. рублей, средний медперсонал - 30 тыс. рублей, младший медперсонал - 20 тыс. рублей, водители автомобилей скорой помощи - 20 тыс. рублей.
Выплаты из всех источников
Власти предусмотрели стимулирующие выплаты для врачей и медицинского персонала. Администрация Курской области благодаря полученным 41,5 млн рублей из федерального бюджета повысит медикам зарплаты. "Мы изменяем подходы к средней заработной плате - повышаем ее для врачебного персонала от 70 до 100 тыс. рублей в среднем по региону. Аналогично повышаются выплаты для среднего медицинского персонала. Чтобы конкретно в каждом учреждении можно устанавливать стимулирующие выплаты в зависимости от объемов помощи, которые оказывает работник", - рассказала замгубернатора области Ирина Хмелевская, уточнив, что надбавки медики получат уже в середине апреля.
Дополнительные выплаты из федерального бюджета получили Ростовская область и Севастополь. "Со своей стороны дал поручение также в бюджете Севастополя сделать перераспределение, чтобы мы уже за март месяц поощрили наших медиков, которые активно занимаются противодействием коронавирусной инфекции. И на этой неделе выплаты нужно произвести", - сказал врио губернатора Михаил Развожаев на совещании оперативного штаба.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил, что медики и сотрудники больниц, которые занимаются лечением, обеспечением питания и транспортировкой зараженных коронавирусом жителей региона, начнут получать доплаты за эту работу от 20 до 50 тыс. рублей с апреля. "Если федерального финансирования будет достаточно, то хорошо, если нет — то мы эти деньги добавим из регионального бюджета", - сказал Никитин.
Власти Краснодарского края решили выделить 200 млн рублей из резервного фонда на дополнительную закупку средств индивидуальной защиты, оборудования и другие расходы, необходимые для борьбы с коронавирусом. В Омской области 84 человека медицинского персонала, которые задействованы в борьбе с коронавирусом, получат дополнительные выплаты из регионального бюджета: там врачи получат по 50 тыс. рублей, медицинские сестры - 30 тыс. и младший персонал - 15 тыс. рублей каждый. Денежные поощрения будут произведены за работу в марте с пациентами, зараженными коронавирусом. Получат региональные доплаты и медработники Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского автономного округа.
В Оренбургской области, где постановление о доплатах медицинскому персоналу, работающему в контакте с зараженными новой коронавирсной инфекцией, еще не обнародовано, материальную помощь коллегам будет оказывать профсоюз работников здравоохранения региона, в котором состоят больше половины медиков области. "Мы сейчас собираем списки медперсонала, кто непосредственно работает в контакте или возможно имел контакт [с заболевшими COVID-19]. Материальная помощь будет оказана за счет денег, которые предназначались на частичную компенсацию затрат на санаторно-курортное лечение, так как оно сейчас приостановлено, мы сможем эту сумму перенаправить", - сказала председатель организации Людмила Варавва, отметив, что в первую очередь материальную помощь получат фельдшеры скорой помощи в Оренбурге, которые на время борьбы с вирусом решили жить на станции, чтобы не заражать близких.
В Калмыкии все медработники, которые участвуют в оказании медпомощи по коронавирусу, получат в этом месяце зарплату из средств ФОМС. "Пока бюрократическая машина раскрутится, поступят региональные и федеральные деньги, за этот месяц мы зарплату заплатим всем из средств ОМС. Сегодня подписанный мной приказ поступит во все участвующие в оказании медпомощи организации, и будет начислена зарплата, и ФОМС в течение суток перечислит деньги на их счета. В следующем месяце зарплата уже, я думаю, пойдет из трех источников", - сказал министр здравоохранения Калмыкии Юрий Кикенов в ходе прямого провода с жителями республики.