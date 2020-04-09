ВЦИОМ: большинство россиян положительно оценивают свою жизненную ситуацию

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Сложившаяся в мире обстановка представляется отрицательной для 70% россиян, почти столько же наших сограждан считает положительной обстановку в собственной жизни. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского телефонного опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющиеся в распоряжении ТАСС.

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"Россияне положительно оценивают ситуацию, сложившуюся конкретно в их жизни: хорошей ее называют 69% наших сограждан. О негативной оценке ситуации в своей жизни сообщил каждый четвертый (26%) <...> Ситуация в мире оценивается россиянами отрицательно, об этом заявили 70% опрошенных. Положительно ее воспринимает каждый пятый опрошенный (20%)", - говорится в результатах исследования.

По данным ВЦИОМ, положительное восприятие ситуации у россиян увеличивается от глобального к частному, от ситуации в мире до ситуации в собственной жизни. "Россияне оценивают текущую ситуацию в мире как чрезвычайно тревожную, в стране - как напряженную, в месте проживания - как приемлемую, а в своей семье - как хорошую", - сообщает ВЦИОМ.

При этом ситуацию в своем населенном пункте позитивно оценивают 50% опрошенных, негативно - 43%. 51% россиян считает отрицательной обстановку в стране; положительной ее назвали 40%.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" методом был проведен 1 апреля 2020 года. Участие в нем приняли 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров, извлеченной из полного списка задействованных на территории РФ телефонных номеров. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам, максимальный размер ошибки для выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов, а также различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.