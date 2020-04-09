В КНР изготовили три скульптуры животных для пещеры "Таврида"

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апреля. /ТАСС/. Китайские мастера изготовили первые три скульптуры доисторических животных, останки которых были найдены в пещере "Таврида" в Крыму, среди них четырехметровый слон, слоненок и саблезубый кот. Ожидается, что их доставят на полуостров летом, сообщили журналистам в пресс-службе Крымского федерального университета (КФУ) имени В. И. Вернадского.

Пещеру с останками древних животных нашли строители автотрассы "Таврида" летом 2018 года у поселка Зуя Белогорского района.

"В Китае изготовили первые три фигуры древних животных, которые украсят ландшафтный парк научно-рекреационного комплекса КФУ на базе пещеры "Таврида". Четырехметровый слон, слоненок и саблезубый кот - гомотерий ждут окончания карантина в связи с коронавирусом, после чего скульптуры можно будет перевезти в Крым. Ожидается, что это произойдет летом этого года", - сообщили в пресс-службе.

Фигуры были созданы по рисункам ведущего специалиста зоологического музея КФУ Дмитрия Старцева, который одним из первых исследовал останки древних животных. На основе рисунков были разработаны 3D-модели животных, по которым затем изготовили фигуры. Они выполнены из пенополистирола на металлическом каркасе, снаружи покрыты несколькими слоями прочного силикона с гарантией в 100 лет.

Изготовление остальных 17 фигур перенесено на фабрику в Санкт-Петербурге. "У китайских разработчиков восприятие образов животных немного кукольное, а "питерцы" ближе к анималистическому искусству, нам это больше подходит", - приводятся в сообщении слова Старцева.

Ожидается, что до конца года в Санкт-Петербурге будут изготовлены трехметровый верблюд и страус высотой в 3,5 метра, семья бизонов, гигантская гиена и семья гомотериев, вымерших саблезубых кошек, младший из которых, кот Таврик, уже стал символом пещеры "Таврида".

Об открытии пещеры для туристов

Открытие пещеры "Таврида" для туристов, скорее всего, состоится в конце 2020 года или в начале 2021 года, если не будет ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе КФУ.

В настоящее время продолжается разработка рабочего проекта подземной части пещеры, который предусматривает наличие специального освещения и художественной подсветки, ограждений, а работы по обустройству временно приостановлены из-за введенного в Крыму режима самоизоляции. Открыть пещеру для посетителей планировали к нынешнему лету.

По информации Российского географического общества, пещера начала формироваться около 5 млн лет назад и превосходит по размерам все известные пещеры внутренней гряды предгорного Крыма, ее протяженность составляет около 1,3 тыс. м. Возраст найденных останков животных составляет примерно 1,5-1,8 млн лет. Среди них останки шести-семи слонов, трех саблезубых кошек, двух волков разных видов, двух видов лис, трех-четырех медведей различных видов. Были также обнаружены бедренные кости гигантского страуса, весившего более 450 кг и достигавшего 3,5 метра в высоту.

При пещере планируется создать научный спелеологический стационар КФУ на площади 16 га для ее изучения палеонтологами, микробиологами и спелеологами. Там будут также располагаться учебные аудитории для студентов и рекреационный центр для посещения пещеры туристами.

Ученые предполагают разбить ландшафтный парк у входа в пещеру и установить в нем 20 фигур древних животных в натуральный рост.