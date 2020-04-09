Психологи МЧС назвали четыре основные психологические проблемы россиян из-за коронавируса

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Россияне сталкиваются с четырьмя основными психологическими проблемами из-за коронавируса, среди которых сложности в адаптации и повышение уровня конфликтности. Об этом в четверг сообщила руководитель Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России Юлия Шойгу в эфире радиостанции "Вести.ФМ" .

"Основных психологических проблем четыре. Первая из них массовая - это нарушение адаптации из-за введенных ограничений. Человек, какой бы жизнью ни жил до этого, он был к ней адаптирован, и в очень короткое время ситуация поменялась для огромного числа людей", - сказала она.

Второй проблемой Шойгу назвала общее переживание тревожности, когда беспокоит все, третьей - переживания из-за конкретной ситуации, например боязнь выйти из дома или страх потерять работу. "И четвертое - это повышение уровня конфликтных отношений, в том числе с близкими людьми", - рассказала Шойгу.

Она посоветовала соблюдать режим дня, не перегружать себя эмоциональными новостями, организовать общение с близкими так, чтобы отдыхать друг от друга. "Необходимо составить себе план. Состояние, когда рушатся адаптационные механизмы, плохо тем, что у человека пропадает ощущение контроля. Чем быстрее мы его вернем, тем быстрее почувствуем себя лучше", - отметила Шойгу, добавив, что психологи подготовили памятку с советами, чтобы у людей была инструкция, как преодолевать психологические проблемы.