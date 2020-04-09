ТАСС и радио "Комсомольская правда" запускают в эфир "ТАССовки" к 75-летию Победы

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Информационное агентство России ТАСС и радио "Комсомольская правда" запускают серию архивных сообщений агентства о последнем месяце Великой Отечественной войны. В эфир рубрика "Срочное сообщение ТАСС" будет выходить ежедневно в 12:30 - с 9 апреля по 9 мая в программе "Как дела, страна" с Михаилом Антоновым.

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"Впервые с весны 1945 года - день в день с теми переломными событиями - в эфире федеральной радиостанции будут звучать отрывки из самых важных сообщений агентства. Корреспонденты передавали их с фронтов Великой Отечественной, а также из различных городов нашей страны, - сказали в департаменте корпоративных коммуникаций ТАСС. - Все эти годы уникальные исторические документы хранились в государственных архивах и только сейчас станут достоянием широкой публики".

Из архивных сообщений военкоров слушатели, в частности, узнают о том, как советские солдаты овладели "крепостью и главным городом Восточной Пруссии Кенигсбергом", какое сопротивление оказывали немецкие войска во время уличных боев в Вене. Они также услышат приказы верховного главнокомандующего ВС СССР Иосифа Сталина о салютах "от имени Родины доблестным войскам 1-го Белорусского фронта, <…> прорвавшимся к Берлину".

Кроме того, в радиоэфире прозвучат сообщения о подписании акта о капитуляции Германии, указе о праздновании 9 мая, салюте Победы в Москве, освобождении Праги и другие.

Выпуски проекта будут размещаться на сайтах kp.ru и radiokp.ru, а также еженедельно публиковаться в аккаунтах ТАСС в сети "ВКонтакте" (в формате подкастов) и "Одноклассниках", а также в Facebook и Twitter.

В департаменте напомнили, что многие журналисты ТАСС и "Комсомольской правды" с частями Красной Армии пошли всю войну, рассказывая читателям о героизме советских солдат и великом подвиге народа в борьбе с фашизмом.