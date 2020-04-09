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Пандемия коронавируса нового типа
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В Москве первым пациентам с коронавирусом перелили плазму крови вылечившихся от инфекции

Переливание получили семь пациентов, донорами стали 11 выздоровевших

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Первые процедуры переливания заразившимся коронавирусом плазмы крови доноров, которые уже прошли лечение от коронавирусной инфекции и выздоровели, провели в Институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения и городской больнице № 52. Об этом сообщила журналистам в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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"Мы постоянно следим за разработками коллег в других странах, аналогичные исследования успешно проходят в Китае, Германии и США. Надеемся, что новый метод поможет нам эффективнее бороться с пандемией коронавируса. На сегодняшний день в Москве уже 11 выздоровевших от COVID-19 стали донорами плазмы крови. Переливание получили семь пациентов, которые сейчас проходят лечение в городских клиниках", - рассказала вице-мэр.

В разработке и тестировании этой технологии принимают участие НИИ скорой помощи имени Склифосовского, городская клиническая больница №52 и Центр крови имени Гаврилова. Иммунитет доноров изучается совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. В дальнейшем технологию смогут перенять другие медицинские учреждения.

По словам главного внештатного специалиста-трансфузиолога Департамента здравоохранения Москвы Андрея Буланова, хорошо известно, что организм человека, перенесшего инфекционное заболевание, вырабатывает антитела, что и позволяет ему победить инфекцию, но нередко этот процесс в случае конкретного возбудителя имеет свои особенности, вмешательство в него требует осторожности.

"Важно оценить, кто из пациентов, справившихся с коронавирусом, будет оптимальным донором. Самое главное установить, на каком этапе болезни, в какой дозе и в каком сочетании с другими средства реконвалесцентая плазма даст наибольший эффект", - сказал Буланов.

Теги
РоссияРакова, Анастасия ВладимировнаПандемия коронавируса нового типа
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