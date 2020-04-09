Число заразившихся коронавирусом в России превысило 10 тысяч

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 1459 и достигло 10 131 в 81 регионе. Выздоровели на данный момент 698 человек, 76 человек умерли, сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"На сегодняшний день в России нарастающим итогом зарегистрирован 10 131 случай (+16,8%) коронавирусной инфекции в 81 регионе. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 118 человек. За весь период выписано по выздоровлению по России - 698. За сутки умерло 13 пациентов с коронавирусом, за весь период по России умерло 76 человек", - говорится в сообщении штаба.

Новые 857 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице 6698 зараженных. Также новые случаи зафиксированы в 49 регионах.

Отмечается, что также за сутки выписаны 118 человек в 33 регионах, в том числе 43 в Москве, 11 в Санкт-Петербурге, девять в Бурятии и шесть в Ивановской области.

За сутки зафиксированы летальные случаи в Москве - семь, Московской области - три, Санкт-Петербурге - два, Пермском крае - один.

В новость внесена правка (12:17 мск) - передается с исправлением в данных в третьем абзаце, правильно - 6698 зараженных