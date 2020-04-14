Как Металлоинвесту удается оставаться одним из лидеров металлургической отрасли

Металлоинвест - один из ведущих производителей и поставщиков железорудной и металлизованной продукции, один из региональных производителей высококачественной стали. В состав компании входят Лебединский и Михайловский горно-обогатительные комбинаты, Оскольский электрометаллургический комбинат (ОЭМК) и Уральская Сталь.

Металлоинвест формирует бизнес-стратегию на принципах устойчивого развития. Компания стремится к гармоничному управлению экономическим, экологическим и социальным аспектом своей деятельности.

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