Круглый стол "Мир в условиях пандемии: глобальные стратегии". Трансляция завершена

Круглый стол "Мир в условиях пандемии COVID-19: глобальные стратегии" прошел в объединенном эфире ТАСС, "России-24" и РБК. В мероприятии приняли участие глава Минздрава Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, глава Роспотребнадзора Анна Попова, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Круглый стол был посвящен стратегиям противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, предпринимаемым в России в контексте мирового опыта.

В дискуссии также приняли участие генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, управляющий директор группы компаний "Яндекс" Тигран Худавердян, председатель совета директоров ОХК "Уралхим" Дмитрий Мазепин, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов и другие. На прямой связи с участниками круглого стола был губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В обсуждении также приняли участие представители бизнеса.

Организаторами мероприятия выступили фонд развития экспертно-аналитической деятельности "Контент" и фонд Росконгресс.