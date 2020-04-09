Психологи МЧС рассказали о признаках психологических проблем при самоизоляции

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Психологи МЧС России подготовили памятку, в которой описали признаки возможных психологических проблем при самоизоляции из-за распространения коронавируса. С данной памяткой Центра экстренной психологической помощи МЧС ознакомился ТАСС.

Специалисты выделяют четыре группы эмоциональных состояний - сложность адаптации, генерализованная и ситуационная тревоги, межличностные конфликты. Каждая из них имеет свои признаки проявления.

"Для первой группы характерно ощущение подавленности, чувство беспомощности и дискомфорта, напряжение в общении между членами семьи. При генерализованной тревоге проявляются неусидчивость, беспокойство, перепады настроения, эмоциональная нестабильность, сердцебиение, учащенное дыхание, чувство тяжести в груди", - говорится в памятке. Ситуационной тревоге свойственны такие же признаки, но ее характерной чертой является оценка конкретной ситуации (возможность болезни, потери работы и прочее) как опасной, неприятной и волнительной. При межличностных конфликтах проявляются нарастающее напряжение по отношению к членам семьи, потребность в снижении частоты контактов, нехарактерные эмоциональные вспышки, агрессивность, раздражение, плаксивость.

Психологи связывают такие состояния с тем, что во время самоизоляции и удаленной работы неизбежно происходит изменение привычного образа жизни. "Это может вызывать ощущение напряжения, подавленности, дискомфорта, приводить к переживаниям чувства беспомощности и невозможности приспособиться к новым условиям. Возможны сложности в организации собственной деятельности в быту, выполнении служебных задач в необычном, дистанционном режиме", - предупреждают психологи.

Они считают возникновение таких состояний "нормальной реакцией человека на сложившиеся обстоятельства". Но вместе с тем обращают внимание, что отсутствие понимания причин того или иного эмоционального состояния могут привести к негативным последствиям как для самого человека, так и для семьи.

В памятке приведены рекомендации, которые могут помочь адаптироваться к новым условиям жизни и выстроить взаимодействие с близкими людьми. Так, психологи советуют планировать режим дня, включать в повседневную жизнь физическую активность, использовать только официальные источники для получения информации о текущей ситуации, задействовать дистанционные способы для досуга и самообразования, обращаться за эмоциональной поддержкой к родным, близким и, при необходимости, к специалистам.