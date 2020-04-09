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75-летие Победы

В Калининграде почтили память солдат, погибших при штурме Кенигсберга 75 лет назад

Губернатор региона Антон Алиханов возложил цветы на мемориальном комплексе 1200 воинам-гвардейцам

КАЛИНИНГРАД, 9 апреля. /ТАСС/. Жители Калининграда почтили память красноармейцев, погибших при штурме города-крепости Кенигсберг в 1945 году, в 75-ю годовщину этого события, которая отмечается 9 апреля.

"Цветы на мемориальном комплексе 1200 воинам-гвардейцам, расположенном в центре Калининграда, возложил губернатор Антон Алиханов. У Вечного огня глава области минутой молчания почтил память воинов, павших в боях Великой Отечественной войны", - сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.

В связи с действующим на территории области режимом повышенной готовности в связи распространением нового коронавируса все массовые торжественные мероприятия, приуроченные к этой дате, были отменены. Возможностью почтить память воинов, погибших при штурме Кенигсберга, воспользовались, не нарушая режим самоизоляции, калининградцы, проживающие поблизости от памятников, братских могил и мемориалов, а также те, кто ходит на работу.

Цветы и зажженные лампады появились на братской могиле советских воинов на улице Куйбышева, на мемориале героям на площади Маршала Советского Союза Александра Василевского, который командовал войсками 3-го Белорусского фронта и руководил штурмом Кенигсберга, а также у других памятных мест.

По информации пресс-службы правительства, сегодня в Калининградской области проживает 41 участник и свидетель событий апреля 1945 года, из них 21 ветеран - в областном центре. Каждому ветерану будет вручен подарок - только что вышедшая книга "Летопись Победы в Восточной Пруссии 1944-1945", которая основана на материалах, подготовленных группой офицеров 3-го Белорусского фронта сразу после окончания войны. В книге собраны нигде ранее не публиковавшиеся исторические документы, карты, фотографии.

Город-крепость Кенигсберг (ныне Калининград) был взят советскими войсками в ходе Восточно-Прусской операции. Штурм начался 6 апреля, а 9 апреля командование гарнизона города отдало приказ прекратить сопротивление. За штурм города-крепости учреждена медаль "За взятие Кенигсберга". Этот день в Калининграде отмечают как одну из важнейших дат в истории города.

Теги
РоссияАлиханов, Антон АндреевичКалининградская область75-летие Победы
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