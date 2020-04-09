Кадыров заявил, что не позволит попасть в Чечню через аэропорты соседних регионов

ГРОЗНЫЙ, 9 апреля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не позволит безответственным гражданам приезжать в республику через аэропорты соседних регионов, не пройдя проверку на коронавирус. Об этом сообщила в четверг его пресс-служба.

"Нами зафиксированы случаи, когда люди возвращаются в республику не напрямую, а через аэропорты соседних субъектов, чтобы избежать профилактических процедур, которые реализуются в нашей воздушной гавани. Но впредь мы не позволим таким образом пересечь нашу границу до улучшения эпидемиологической ситуации. Цена вопроса слишком велика, речь идет о жизни сотен тысяч людей", - приводит слова Кадырова пресс-служба.

Он подчеркнул, что ключевая роль в борьбе с коронавирусом отводится жителям республики и даже единичные случаи халатности могут подвергнуть опасности здоровье огромного количества людей. "Каждый должен подойти к этой проблеме со всей ответственностью и ни в коем случае не пренебрегать установленными мерами безопасности. Мы работаем круглосуточно, принимаем комплекс мер по борьбе с самой инфекцией и ликвидации последствий для экономики, но наши усилия могут быть напрасными без понимания и поддержки населения", - сказал глава Чечни.

В Чечне 22 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. В России на 9 апреля зафиксирован 10 131 случай заражения коронавирусом, 698 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (6 698). По данным федерального оперативного штаба на утро четверга, умерли 76 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.