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Минюст внес в реестр нежелательных НПО The Jamestown foundation

По данным Генпрокуратуры, эксперты и аналитики фонда пропагандируют отделение от страны регионов Северного Кавказа и разжигают этносепаратизм в национальных республиках России

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Минюст России внес американский The Jamestown foundation в список нежелательных неправительственных организаций на территории РФ. Фонд стал 21-й НПО в реестре на сайте министерства.

8 апреля Генпрокуратура России признала нежелательной НПО The Jamestown foundation (JF), (США). По данным Генпрокуратуры, эксперты и аналитики фонда пропагандируют отделение от страны регионов Северного Кавказа и разжигают этносепаратизм в национальных республиках России. В частности, они нагнетают националистические настроения и пытаются осложнить межнациональные отношения, используя "черкесскую" тематику.

Американская неправительственная исследовательская организация "Джеймстаунский фонд" была основана в 1984 году. Ее руководителем стал Глен Ховард. В руководящий совет фонда вошли бывший советник президента США по национальной безопасности Збигнев Бжезинский и бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси.

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