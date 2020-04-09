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75-летие Победы

Архивы Новгородской области запустили онлайн-проект "Без срока давности" к 75-летию Победы

Пользователи могут ознакомиться с документами, в том числе не публиковавшимися ранее

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 апреля. /ТАСС/. Уникальные документы, рассказывающие о военных событиях в Новгородской области, оцифрованы и впервые представлены жителям региона с помощью онлайн-проекта "Без срока давности. Военные преступления на новгородской земле в 1941-1944 годах", приуроченного местными архивами к 75-летию Победы. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы правительства области в четверг.

"Впервые оцифрованы и выложены в интернет уникальные документы, подтверждающие военные преступления нацистов на новгородской земле. Теперь с ними может познакомиться любой житель области. Проект запущен впервые, он посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", - сказал собеседник агентства.

Онлайн-проект запустили госархивы Новгородской области, его назвали "Без срока давности. Военные преступления на новгородской земле в 1941-1944 годах". Архивные документы рассказывают о событиях в регионе в годы Великой Отечественной войны. Как уточнили ТАСС в пресс-службе, это справки о налетах вражеской авиации, сводки партизанских отделов, газетные статьи того времени, официальные отчеты.

"В документах представлены малоизвестные новгородцам факты военной истории. Теперь каждый пользователь интернета получит возможность ознакомиться с архивными источниками, в том числе не публиковавшимися ранее", - передает пресс-служба правительства области слова председателя архивного комитета региона Марии Пантелейчук.

Проект включает в себя пять разделов: "Преступления против детства", "Карательные операции, направленные на централизованное уничтожение мирного населения", "Уничтожение мирных жителей в среде обитания", "Уничтожение голодом и создание заведомо невыносимых условий существования", "Нацисты и их пособники - преступления без срока давности".

Теги
РоссияНовгородская область75-летие Победы
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