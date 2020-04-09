СФ направил в кабмин обращение о включении медоборудования в перечень по импортозамещению

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации направил в правительство РФ обращение о включении медицинского оборудования, материалов для производства спецодежды в дополнительный перечень по импортозамещению, сказала ТАСС в четверг глава комитета Совфеда по социальной политике, которому было поручено подготовить данное предложение, Инна Святенко.

"Все материалы подготовили, на данный момент обращение направлено в Министерство промышленности и торговли РФ", - сказала Святенко.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что медицинское оборудование, материалы для производства спецодежды должны быть включены в дополнительный перечень по импортозамещению. По мнению Матвиенко, Россия обязана самостоятельно производить эти товары. Кроме того, по ее словам, правительство должно компенсировать производителям возросшие цены на поставки из-за рубежа, "должны быть оперативные меры регулирования по данным видам продукции".