{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

СФ направил в кабмин обращение о включении медоборудования в перечень по импортозамещению

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко ранее заявила, что Россия обязана самостоятельно производить медицинское оборудование и материалы для производства спецодежды

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации направил в правительство РФ обращение о включении медицинского оборудования, материалов для производства спецодежды в дополнительный перечень по импортозамещению, сказала ТАСС в четверг глава комитета Совфеда по социальной политике, которому было поручено подготовить данное предложение, Инна Святенко.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Все материалы подготовили, на данный момент обращение направлено в Министерство промышленности и торговли РФ", - сказала Святенко.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что медицинское оборудование, материалы для производства спецодежды должны быть включены в дополнительный перечень по импортозамещению. По мнению Матвиенко, Россия обязана самостоятельно производить эти товары. Кроме того, по ее словам, правительство должно компенсировать производителям возросшие цены на поставки из-за рубежа, "должны быть оперативные меры регулирования по данным видам продукции".

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаСвятенко, Инна ЮрьевнаПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Главу ВОЗ пригласили в Сенат США для отчета о борьбе с коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС