Коронавирус подтвержден у 440 жителей Поволжья

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Первый случай смерти пациента с коронавирусом зафиксирован в Марий Эл - это 37-летняя женщина, у которой болезнь развивалась на фоне хронических заболеваний; третий для региона смертельный случай зарегистрирован в Нижегородской области. Общее число подтвержденных случаев заражения в 14 регионах Приволжского федерального округа (ПФО) за сутки выросло с 380 до более чем 440, следует из данных на портале стопкоронавирус.рф .

Как уточнили в Минздраве Марий Эл, в инфекционном отделении Йошкар-Олинской городской больницы утром 9 апреля умерла пациентка с коронавирусной инфекцией. Она поступила в отделение в состоянии средней степени тяжести.

"Течение болезни осложнилось двусторонней пневмонией. Заболевание развивалось на фоне множественной хронической неинфекционной патологии. Терапия проводилась в полном соответствии с требованиями специалистов федерального центра. Врачей Йошкар-Олинской городской больницы, занимавшихся лечением пациентки, консультировали с помощью телемедицинских технологий профессора федерального центра", - сообщила журналистам пресс-служба Минздрава.

В Нижегородской области, где зарегистрировано наибольшее в Приволжском федеральном округе число заражений COVID-19, умерла третья пациентка, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона. "К большому сожалению, у нас появился третий летальный случай. У 81-летней пациентки был верифицирован коронавирус, но она имела сердечно-сосудистые заболевания, осложнение которых и спровоцировал COVID-19", - цитирует пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Новые случаи заражения

За последние сутки в регионах Поволжья было зафиксировано 44 новых случая заражения коронавирусом - по девять новых случаев подтверждено в Татарстане и Пермском крае. Состояние пациентов в Татарстане средней тяжести. Все заразившиеся - жители республики, два случая - завозные, еще семь имели близкие контакты с заразившимися, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

В Пермском крае все новые пациенты находятся в удовлетворительном состоянии и имели контакты с больными с коронавирусом, сообщили ТАСС в региональном Министерстве здравоохранения. Таким образом, всего в регионе коронавирус подтвердился у 41 человека, из них шести человек выздоровело, три летальных исхода. В Марий Эл коронавирусом нового типа заразился двухлетний ребенок - вместе с отцом он находится в специальном отделении Республиканской детской клинической больницы, сообщила ТАСС в четверг заместитель министра здравоохранения Марий Эл Татьяна Бастракова.

Первое место по числу заражений занимает Нижегородская область, за сутки число новых случаев здесь выросло на 7 - до 87. 14 пациентов успешно прошли лечение и выписаны после выздоровления, две пациентки умерли. Одна из пациенток с подтвержденным коронавирусом в регионе заразилась после визита к косметологу на дом. По словам главы региона Глеба Никитина, на верификации находятся десятки тестов нижегородцев, поэтому рост числа выявленных заражений COVID-19 в регионе ожидаем.

По четыре новых случая зарегистрировано в Мордовии и Саратовской области. Как уточнили ТАСС в руководстве регионов, состояние всех инфицированных удовлетворительное. Шесть новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией подтверждены в Башкирии, по данным Минздрава региона, с подозрением на коронавирус госпитализированы еще 142 человека. В Чувашии результаты подтвердились у одного контактного лица из города Чебоксары и одного приезжего из Москвы жителя Комсомольского района республики - состояние пациентов удовлетворительное, уточнили ТАСС в пресс-службе Минздрава республики. Два новых случая зафиксировано в Ульяновской области - это студенты, которые прибыли из Турции в Москву в аэропорт Домодедово, а из Москвы поездом 26 марта прибыли в Ульяновск.

Позднее в пресс-службе администрации главы Чувашии уточнили, что коронавирус подтвердился еще у 15 человек, в том числе двоих детей. Таким образом, общее число заразившихся достигло 34.

В Удмуртии, где по данным ресурса стопкоронавирус.рф, на 9 апреля не было новых заражений, позже стало известно еще о двух новых случаях. "Женщина 77 лет - был контакт с прибывшим из Ямало-Ненецкого автономного округа, а также женщина 57 лет, заразившаяся от родственницы, прибывшей из Великобритании", - написал глава региона Александр Бречалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Состояние и новые выписки

В регионах округа продолжается выписка пациентов из лечебных учреждений после выздоровления. За последние сутки в Татарстане выписано четыре пациента, в Саратове выписан четырехлетний ребенок, в Ульяновской области выписана медсестра Карсунской районной больницы, которая вернулась 10 марта из ОАЭ и приступила к работе, не сообщив руководству о том, что выезжала за границу. В Самарской области, где зафиксировано 18 случаев заражения коронавирусом, выписаны по выздоровлению 11 человек.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Чувашии, как сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы региона, достигло 19: один пациент был выписан 4 апреля после выздоровления. На данный момент в больнице скорой медицинской помощи и Новочебоксарской городской больнице проходят лечение 18 человек, возраст пациентов от 25 до 60 лет. "Состояние 14 пациентов - легкой и средней тяжести, стабильное. Четыре пациента в тяжелом состоянии, на кислородной поддержке, врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщила заместитель председателя правительства по социальной политике - министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова в прямом эфире в Instagram, на данный момент в регионе официально подтверждено 22 случая заражения коронавирусной инфекцией. Еще 32 случая - предварительно положительные, еще одного пациента за прошедшие сутки выписали. "Сегодня у нас один пациент выписан, таким образом, у нас число выписанных на сегодняшний день - 5 человек", - сказала Савинова.

В Кировской области подтверждено восемь новых случаев коронавируса. Анализы у пациентов брали в разное время, результаты поступили одновременно. Все пациенты находятся в инфекционной больнице и получают необходимое лечение, их состояние удовлетворительное. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 28 случаев коронавируса, восемь человек вылечены, сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

Помощь и взаимовыручка

Решение обеспечить ноутбуками многодетные семьи для дистанционного обучения принято в Самарской области. Губернатор региона Дмитрий Азаров отдельным постановлением определил дополнительную поддержку многодетных семей. По его словам, в регионе 162 семьи, воспитывающие четырех и более детей школьного возраста, которые не имеют дома компьютеров. "В период дистанционного обучения - это первоочередная необходимость, 162 ноутбука мы передадим этим семьям, школьники продолжат получать образование", - сказал губернатор во время обращения к жителям региона.

Предприятия и организации Оренбурга, деятельность которых приостановлена в режиме повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, предоставили свои автомобили больницам города, а также волонтерским штабам, доставляющим продукты и лекарства тем, кто находится на самоизоляции. Компания "Цветочный рай" предоставляет служебный автомобиль с водителем совершенно бесплатно, все сотрудники снабжены одноразовыми масками и перчатками, которые каждые два часа меняются на новые, уточнили в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области. Сразу несколько добровольцев-водителей помогают медперсоналу городской клинической больницы № 3, они возят врачей на дом к больным пациентам. Среди них - водитель театра кукол "Пьеро", уточнили ТАСС в медучреждении, а также пять машин администрации Оренбурга и два автомобиля реготделения "Единой России".

Волонтеров всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе решил поддержать Центр здорового питания Оренбурга (молочная кухня), добровольцам выдали наборы кисломолочных продуктов: творог, молоко, "Нарине" и "Бифилайф".

Регионы округа, помимо введения новых ограничений, продолжают подготовку медицинской инфраструктуры к поступлению новых пациентов, заразившихся коронавирусом. Как рассказал журналистам глава Пермского края Дмитрий Махонин, к приему пациентов подготовлено 800 коек, что больше рекомендованного Минздравом РФ. "В течение двух недель доведем эту цифру до 1800. В самое ближайшее время будет полностью закрыта потребность края в аппаратах искусственной вентиляции легких - по контракту получим 130 аппаратов ИВЛ", - отметил он.

До конца апреля власти Самарской области увеличат количество койко-мест в больницах для госпитализации заразившихся коронавирусом до 2,2 тыс. На сегодняшний день в четырех больницах региона развернуто 629 коек.

О ситуации в стране

В России на 9 апреля зафиксирован 10 131 случай заражения коронавирусом, 698 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (6 698). По данным федерального оперативного штаба на утро четверга, умерли 76 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.