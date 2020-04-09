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Захарова: США принуждают Литву приобретать американские тесты на коронавирус

По словам дипломата, США в целом не стесняются оказывать давление на своих европейских партнеров, когда речь заходит о коммерческом интересе американских компаний

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. США оказывают политическое давление на Литву, чтобы принудить ее закупать американские тесты и средства защиты от коронавируса. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Официальные лица США не стесняются оказывать давление на своих европейских партнеров, когда речь заходит о коммерческом интересе американских компаний, будь то торговля энергоносителями, технологиями, вооружениями, медицинскими препаратами, - сказала Захарова. - Вот сейчас объектом такого политического нажима стала и Литва с целью побудить Вильнюс к закупкам тестов и средств защиты от коронавируса, производимых американской корпорацией "Терма фишер сайентифик", и это несмотря на невыполнение упомянутой компанией ранее заключенного с литовской стороной контракта в этом году".

По словам дипломата, подобный подход является циничным и демонстрирует, что американцы готовы наживаться даже на трагедиях. Кроме того, такой политикой США попирают "не только базовые принципы международного сотрудничества, но и чувство солидарности со своими младшими союзниками по Североатлантическому блоку".

По данным на четверг, число инфицированных коронавирусом в Литве составило 955, 15 человек умерли. За сутки зафиксированы 42 новых случая, накануне - 32. Первый случай заражения в Литве был зафиксирован 28 февраля. В республике с 16 марта объявлен карантин.

Теги
СШАЛитваРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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