Жителям дома в Нижегородской области, где произошел взрыв газа, дали временное жилье

ТАСС, 9 апреля. Четырем жителям дома в селе Филинское Нижегородской области, где ночью в среду взорвался газ, предоставили временное жилье. Об этом сообщил ТАСС глава администрации Филинского сельсовета Сергей Герасимов.

"Предоставили временное жилье четырем людям. Одному человеку предоставлено жилье в поселке Вача, троим - в Филинском. Другие остались у родственников", - отметил собеседник агентства.

В ночь на 8 апреля в двухэтажном кирпичном жилом доме в селе Филинское Нижегородской области, где находились 14 человек, произошел взрыв. По предварительным данным, в квартире на первом этаже взорвался газовый баллон, произошло обрушение обоих этажей между подъездами. Жертвами взрыва и обрушения дома стали два человека. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") и ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Власти Нижегородской области выплатят по 200 тыс. рублей семьям двух погибших, по 100 тыс. рублей - шести пострадавшим в результате ЧП.