Во Франции число умерших после заражения коронавирусом превысило 12 тыс.

ПАРИЖ, 9 апреля. /ТАСС/. Более 12 тыс. человек умерли во Франции от заболевания, вызываемого новым коронавирусом (COVID-19), с начала эпидемии в стране. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции генеральный директор Управления здравоохранения страны Жером Саломон. Днем ранее сообщалось, что число умерших пациентов с коронавирусом во Франции превысило 10,8 тыс. человек.

"За период с 1 марта в стране число умерших от коронавируса составило 12 210 человек; 42% умерших - лица старше 70 лет", - сказал медик. При этом число пациентов, умерших в госпиталях, возросло за 24 часа на 412 человек и достигло 8 044 случаев.

В домах престарелых и других социально-медицинских учреждениях от COVID-19 умерли 4 166 человек, что составляет увеличение показателя на 929 человек, однако эти данные являются не полными, так как медицинским властям до сих пор не удалось наладить их оперативную передачу. По сведениям Саломона, в реанимации в настоящее время находятся 7 066 человек, что на 82 меньше, чем в среду вечером. Всего за сутки в реанимацию было помещено 369 человек.

Всего в больницах, по данным на вечер четверга, находятся 30 767 пациентов. Их число возросло за сутки на 392 человека. По данным от 1 114 медицинских учреждений, число госпитализированных составило с начала эпидемии 62 641 человек. "Можно себе представить, какой нагрузки подвергаются в результате французские больницы", - сказал Саломон. По данным сайта санитарного агентства Франции Sante Publique, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом составляет 86 334.

"Коронавирус в мире остается очень активным и смертоносным", - подчеркнул генеральный директор Главного управления здравоохранения Франции. "Европа является одним из центров пандемии", - отметил он. По последним данным, в мире коронавирусом заразились около 1,5 млн человек, зафиксировано почти 90 тыс. смертельных исходов.

Чрезвычайная ситуация

По словам Саломона, "Франция в настоящее врем оказалась перед лицом чрезвычайной ситуации, и все указывает на то, что так будет продолжаться и далее". "Всем нам вместе необходимо создать преграду на пути этого заболевания, строго соблюдать меры самоизоляции", - подчеркнул медик. "Благодаря всем принимаемым мерам мы постепенно замедляем развитие эпидемии", - отметил он.

Саломон сообщил, что в пятницу большая группа тяжело больных пациентов будет эвакуирована из Парижа и парижского региона Иль-де-Франс в другие департаменты специально переоборудованными под медицинские нужды скоростными экспрессами TGV.